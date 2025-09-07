Paellada en Muñó: más de un centenar de personas disfrutan del arroz de las fiestas
Las fiestas terminan este lunes, Día de Asturias, con el sorteo del ramu por el método de la Alaja Santa y la gran corderada
Lucía Rodríguez
Segunda jornada de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Muñó, en Siero, en la que tocó reunirse en la comida campestre en la que los vecinos dieron buena cuenta de paella. Tanto es así, que bajo la carpa instalada en los alrededores de la iglesia parroquial se congregaron alrededor de 120 personas, para vivir un día de convivencia y confraternización, entre las que se encontraban familias y grupos de amigos que no quisieron perder la oportunidad de celebrar las fiestas.
Los festejos continuarán este lunes, Día de Asturias, con la misa en honor a la Virgen del Rosario, oficiada por el párroco José Santa Clara, tras la cual se procederá al sorteo del ramu por el tradicional método de la Alaja Santa. A continuación, se podrá disfrutar de la Gran Corderada a cargo del chef Fidel. Los deportes centrarán la tarde de este último día, con juegos populares y la gincana ciclista de la mano del campeón Chechu Rubiera.
