El polígono de Bobes atrae otra gran inversión para un almacén que costará más de 7,5 millones

El polígono de Bobes sigue sumando proyectos. El último en llegar por el momento al área empresarial sierense es una inversión que superará los 7,5 millones para edificar una nave que se empleará como almacén. Se trata de una iniciativa de una compañía de distribución eléctrica y está previsto que la edificación cuente con una zona de dos plantas para oficinas, vestuarios y formación, y otra diáfana dedicada a almacenamiento de materiales como bobinas.

La nueva nave se levantará sobre las parcelas 20 y 21 del polígono, que juntas suman una superficie de 10.919 metros cuadrados. Se tratará de una edificación de 98 metros de longitud por 46 metros de ancho. Al coste de la construcción habría que sumar el de la compra de las parcelas, no incluido en la inversión que se baraja para la edificación.

La llegada de nuevas empresas al polígono de Bobes no solo refuerza el desarrollo del área empresarial, sino que supone ingresos para las arcas municipales. La suma que recibirá el Ayuntamiento en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la tasa por la expedición de la licencia se elevará por encima de los 250.000 euros teniendo en cuenta las características de la obra.

El polígono sierense, con más de un millón de metros cuadrados de suelo, cuenta con tres fases. La segunda la ocupó íntegra ya hace tiempo el gran centro logístico de Amazon, que se instaló sobre una extensión de unos 200.000 metros cuadrados y adquirió otras dos parcelas de la primera fase para aparcamiento.

En el polígono hay instaladas ya gasolineras, un gran centro de frío de la cadena Alimerka y un concesionario y taller de camiones de Volvo, entre otras actividades con naves de menor tamaño.

A la espera de Costco

Está pendiente también de confirmarse si el Principado autoriza la instalación en Bobes de un centro de la multinacional americana de los supermercados Costco. Para que reciba luz verde debe considerarse como un proyecto estratégico que se ajuste a las especificidades que marca la ley creada para analizar iniciativas de especial interés por la inversión que suponen y la creación de empleo que traen consigo.

El desarrollo del polígono de Bobes también se anima impulsado por la reciente inauguración del tramo de autovía que completa el mallado viario de esta zona de Siero para dar, entre otras cosas, acceso directo a las autovía desde este área empresarial de Siero.