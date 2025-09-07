Siero reabre este martes todos los centros de estudio, que ampliarán horarios en épocas de exámenes

Siero reabre todos sus centros de estudio. Los cuatro equipamientos públicos de este tipo con los que cuenta el municipio, en la Pola, en Lugones, en El Berrón y en La Fresneda, estarán operativos ya desde este martes. Así lo avanzó la concejala sierense de Educación, Eva Iglesias, que detalló cuáles serán los horarios de uso y que, como viene siendo habitual, el Ayuntamiento tiene previsto ampliar en las épocas de exámenes.

El centro de estudios de Pola de Siero, situado en alcalde Parrondo número 30, abrirá hasta el día 15 de septiembre en horario de 9.00 a 14.30 horas. A partir de ese día ya comenzará a funcionar con un horario ininterumpido, de 9.00 a 21.45 horas, coincidiendo con el horario de la biblioteca pública de la capital sierense.

En lo que respecta a los otros tres centros de estudios sierenses, tendrán idéntico horario en todos los casos: de 9.00 a 22.00 horas. El de Lugones está ubicado en la calle Leopoldo Alas Clarín número 1, el de El Berrón en la calle Los Zarzales número 2, y el de La Fresneda,se localiza en el camino de La Llosa.

Estas instalaciones públicas para estudiantes tendrán estos horarios de lunes a viernes, excepto los días festivos, en los que permanecerán cerradas al público.

La concejala de Educación, Eva Iglesias, recordó que el Ayuntamiento de Siero reabre estos centros de estudios coincidiendo con el comienzo del curso escolar.

El Consistorio sierense comunicará la ampliación de horarios correspondiente en fechas previas al inicio de las épocas de exámenes.