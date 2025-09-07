Vecinos de La Fresneda llevan más de un mes sin señal de televisión: "Es una vergüenza que estemos así en pleno siglo XXI"

Vecinos de La Fresneda, en Siero, llevan algo más de un mes sin señal de televisión. Una situación insólita en los tiempos que corren. "Es una vergüenza que en pleno siglo XXI estemos así y nadie nos dé una solución", cuenta José Manuel Puente, uno de los residentes de la urbanización afectados por la falta de televisión, aunque no es el único. La situación se repite en numerosos domicilios de distintas calles, sobre todo, "en aquellos en los que no tenemos ninguna plataforma de pago, porque el problema viene dado por la antena básica que nos da el suministro", indica el vecino.

En teoría, la falta de señal viene producida por una avería en los amplificadores instalados en el área residencial a causa de una de las últimas tormentas eléctricas que tuvieron lugar alrededor de mediados de julio. Y, aunque la empresa encargada del mantenimiento realizó las reparaciones necesarias, el problema no quedó del todo solventado.

"Me puse en contacto primero con la constructora, que me derivó a la empresa del mantenimiento", recuerda Puente. Sin embargo, debido a que muchos de los proveedores cierran durante el verano, "me dijeron que no tenían los respuestos necesarios y que no podrían realizar la sustitución hasta finales de septiembre".

A través de la red social "Nextdoor", muchos residentes han manifestado su malestar ante la situación. Desde la Plataforma Vecinal de La Fresneda aseguran que "aunque no es competencia municipal, nos estamos moviendo para dar solución a este problema" y añaden que "la empresa encargada del mantenimiento se ha comprometido y cree poder instalar en una semana, aproximadamente, unos equipos que permitan modificar y ampliar la señal en la red de las diferentes zonas".

Asimismo, José Manuel Puente apunta que "alguien debería hacerse cargo del estado en el que se encuentra el recinto donde están las antenas comunitarias, porque cualquier día se las van a comer las zarzas". Y es que el espacio, a pesar de encontrarse vallado, está rodeado de maleza y en un estado de total abandono.