La "Alaja Santa" madruga en Muñó: "Hay que agradecer a los jóvenes el compromiso por mantener las tradiciones"

El sorteo del ramo de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Muñó (Siero) fue este año de lo más madrugador y salió con la cuarta papeleta. Este método es una tradicional manera de sortear el ramo y consiste en mezclar en un saco los números vendidos en la rifa, en este caso 1.000, junto con otras de color azul y con la imagen de la virgen, que son las que marcan el premio. Cuando una de las rameras saca la rifa azul, el número anterior es el que resulta premiado con el lote de panes. Este año el boleto azul salió a la cuarta, con el número 651, cuyo propietario no se encontraba en el lugar en aquel preciso instante. Aun así, Sonia Rodríguez, organizadora del sorteo y miembro de la cofradía, recordó que "no es necesario que se lo lleve ahora, puede venir a por él cuando quiera".

El sorteo tuvo lugar alrededor de las 14.30 horas, después de la misa en honor a Nuestra Señora del Rosario, oficiada por el sacerdote José Santa Clara, y la procesión. Las rameras llegaron con el ramo a la Iglesia de San Juan de Muñó pasado unos minutos de la una tarde, acompañadas por los tiradores. "Tradicionalmente, se llamaba así a los mozos que las acompañaban, porque durante el recorrido iban tirando voladores", apuntó Sonia Rodríguez.

Santa Clara quiso hacer alusión, durante su homilía, "a compartir estos momentos con los vecinos, así como durante la vida compartimos también nuestras penas y alegrías". Al fin y al cabo, de lo que se trata "es de hacer pueblo", señaló. Tuvo también unas palabras de agradecimiento "hacia los jóvenes que participan y a los organizadores que, a pesar de las preocupaciones, consiguen sacar las fiestas adelante". También lanzó un mensaje a los más pequeños del pueblo, para que "crezcan sanos y fuertes en cuerpo y alma y hagan perdurar nuestras tradiciones".

Sonia Rodríguez quiso destacar, además, "la educación, el buen hacer y el saber estar" tanto de las rameras como de los tiradores de esta edición. "Han sabido asumir la responsabilidad de la labor que les fue encomendada y han trabajado mucho para pedir por el ramo que, al fin y al cabo, es lo que hace que estas fiestas sean una realidad", concluyó.

Después de los actos religiosos y la Alaja Santa, los asistentes a la fiesta tuvieron la oportunidad de disfrutar bajo la carpa de una gran corderada.