Día de Asturias en Eslovaquia con sidra de Siero y el alcalde acompañando a los militares: "Que la Santina os proteja en la misión; estamos muy orgullosos de vosotros"

El alcalde de Siero, Ángel García, ya está en Eslovaquia participando en los actos del Día de Asturias organizados por el Regimiento 'Príncipe' número 3, en Camp Riecky, Lest, donde unos 300 militares del acuartelamiento sierense de Cabo Noval forman parte de la brigada multinacional defensiva desplegada por la OTAN en el flanco este de Europa.

El alcalde está conociendo cómo es el día a día en el campamento y ha asistido a las celebraciones del Día de Asturias, que han consistido, entre otros actos, en un oficio religioso y una comida de hermanamiento, con la sidra como protagonista. En este caso se trata de sidra de Siero, del Llagar Muñiz.

El alcalde, con varios militares. / A. S.

García ha querido poner en valor la labor de las Fuerzas Armadas españolas, al tiempo que ha recordado la importancia que el acuartelamiento Cabo Noval tiene para Siero "por la riqueza que generan al ser el segundo centro de trabajo del concejo".

"Para celebrar el Día de Asturias estoy con todos vosotros y con todas vosotras y sobre todo en el reconocimiento de la sociedad, de la labor importante que hace nuestro Ejército, que la mayoría de los españoles nos sentimos muy orgullosos de lo que hacéis, os tenemos en mucha estima", dijo el regidor en las palabras dirigidas a los soldados.

El alcalde destacó que "el regimiento es importante para Siero, un municipio que somos 54.000 habitantes, hay 1.200 soldados en Cabo Noval y creo que hay que hacer el reconocimiento a esa labor que hacéis fuera de nuestras fronteras".García indicó que era su deseo por todo ello acompañarles en Eslovaquia en el Día de Asturias: "Que la Santina os proteja en la misión, que volváis a casa todos muy pronto y que las navidades las podáis celebrar con vuestras familias". Agradeció asimismo el recibimiento e incidió en que se sentía "muy orgulloso de todos vosotros".