El colegio Xentiquina de Lieres inicia el curso 'falando n'asturiano'

"Somos un centro pro llingua asturiana, no en vano, llevamos el nombre de Xentiquina (gente pequeña), y a lo largo de nuestra trayectoria prácticamente la totalidad o casi la totalidad del alumnado cursa esta materia". De esta manera lo cuenta Inés Estrada, directora del colegio público Xentiquina Lieres-Solvay, de Siero, después de la modificación del decreto de Educación Infantil para introducir por primera vez la enseñanza del asturiano en el segundo ciclo de esta etapa. Este novedoso acercamiento a las lenguas autóctonas en Infantil se realizará dentro de "Comunicación y representación de la realidad", una de las tres áreas de aprendizaje existentes en esos cursos, y tiene un carácter voluntario para el alumnado.

Por eso, el centro no podía arrancar su primer día de clases de otra manera que no fuera "falando n'asturiano y de esas personas que hicieron historia en el nuestro cole, que no deja de ser una seña identitaria nuestra", explicó la directora. Para ello, los alumnos contaron con la presencia de Isidoro Villa, escritor y maestro, ya jubilado, del colegio, que recitó a los escolares algunos de sus poemas infantiles, además de con Nacho Fonseca, fundador del grupo Xentiquina que da nombre al centro.

Además, el nuevo curso arranca también con una limitación del uso de los dispositivos digitales. En este sentido, Inés Estada señaló que "respetamos los consejos de la Asociación de Pediatría Nacional, aunque nosotros no somos un centro que estuviera continuamente con las nuevas tecnologías". La intención es, de acuerdo a esas indicaciones médicas, modificar el plan de digitalización del centro. "En infantil no hay un contacto directo del alumnado y en el resto de cursos se hará de manera progresiva, teniendo en cuenta que vivimos en 2025 y los dispositivos electrónicos y las pantallas forman parte de nuestra vida, pero todo en su justa medida".

La directora del colegio de Lieres asegura que inician el año escolar "con muchas ganas e ilusión". El final caótico del curso pasado no ha afectado a sus expectativas. "La impresión es muy buena, la consejera sabemos que escucha mucho, que tiene mucha disponibilidad, disposición, ganas de hacer y que el equipo que tiene es un buen equipo". Aun así, destaca que "tan solo pedimos poder solucionar algunos aspectos clave que son indispensables como la atención a la diversidad". Y es que "el alumnado de necesidades no puede esperar a que se aprueben unos presupuestos para ser atendidos, es necesario atenderlos desde el minuto uno, esa es la mayor preocupación que existe en los centros educativos, que las plantillas puedan atender al alumnado como se merecen y de acuerdo a sus derechos", concluyó Inés Estrada.

Al acto de inauguración del curso escolar acudieron los concejales Raimundo Díaz y Alejandro Villa que aconsejaron a los pequeños "disfrutar, pero también aprovechar el tiempo para continuar su formación".