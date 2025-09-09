"Ganas, confianza, ilusión y algunos nervios": así abre Siero un curso escolar marcado por la limitación de los dispositivos digitales

Mañana de reencuentros y nervios infantiles en el inicio del curso escolar en Siero. Como en el resto de centros, en el colegio de La Fresneda todos se pusieron en marcha "con ganas, confianza e ilusión", según detalló su directora, María José Fernández. Una de las principales novedades de este curso es el uso de dispositivos digitales. El nuevo decreto en vigor fija que hasta los tres años se utilizarán exclusivamente recursos analógicos y manipulativos; hasta los seis años se introducirán de forma progresiva para un uso colectivo, en función de la edad del alumnado y siempre con la supervisión directa del profesorado. "No quiere decir que no se puedan utilizar, pero sí es verdad que hay que hacer un uso mucho más cuidadoso. Una recomendación que tendremos totalmente en cuenta", señaló la directora.

La Consejería de Educación y la Academia de la Llingua han estado trabajando para fomentar la enseñanza del asturiano en Educación Infantil de cara a este curso. "En nuestro centro, en concreto, ha tenido mucha aceptación, sobre todo en los tres años, donde más del 50 por ciento del alumnado ha optado por esta posibilidad", afirmó María José Fernández.

"Somos un centro pro llingua asturiana, no en vano, llevamos el nombre de Xentiquina (gente pequeña), y a lo largo de nuestra trayectoria prácticamente la totalidad o casi la totalidad del alumnado cursa esta materia", destaca, por su lado, Inés Estrada, directora del colegio público Xentiquina Lieres-Solvay. Por eso, el centro no podía arrancar su primer día de clases de otra manera que no fuera "falando n'asturiano y de esas personas que hicieron historia en el nuestro cole, que no deja de ser una seña identitaria nuestra", explicó la directora. Para ello, los alumnos contaron con la presencia de Isidoro Villa, escritor y maestro, ya jubilado, del colegio, que recitó a los escolares algunos de sus poemas infantiles, además de con Nacho Fonseca, fundador del grupo Xentiquina.

La inauguración del curso en Lieres. / LNE

Sobre la limitación del uso de los dispositivos digitales, Inés Estrada señaló que "respetamos los consejos de la Asociación de Pediatría Nacional, aunque nosotros no somos un centro que estuviera continuamente con las nuevas tecnologías". La intención es, de acuerdo a esas indicaciones médicas, modificar el plan de digitalización del centro. "En infantil no hay un contacto directo del alumnado y en el resto de cursos se hará de manera progresiva, teniendo en cuenta que vivimos en 2025 y los dispositivos electrónicos y las pantallas forman parte de nuestra vida, pero todo en su justa medida".

La directora del colegio de Lieres asegura que inician el año escolar "con muchas ganas e ilusión". El final caótico del curso pasado no ha afectado a sus expectativas. "La impresión es muy buena, la consejera sabemos que escucha mucho, que tiene mucha disponibilidad, disposición, ganas de hacer y que el equipo que tiene es un buen equipo". Aun así, destaca que "tan solo pedimos poder solucionar algunos aspectos clave que son indispensables como la atención a la diversidad". Y es que "el alumnado de necesidades no puede esperar a que se aprueben unos presupuestos para ser atendidos, es necesario atenderlos desde el minuto uno, esa es la mayor preocupación que existe en los centros educativos, que las plantillas puedan atender al alumnado como se merecen y de acuerdo a sus derechos", concluyó Inés Estrada.

Al acto de inauguración del curso escolar en Lieres acudieron los concejales Raimundo Díaz y Alejandro Villa que aconsejaron a los pequeños "disfrutar, pero también aprovechar el tiempo para continuar su formación".