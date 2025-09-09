Siero completa el saneamiento de Tiroco de Arriba: casi medio millón de inversión y cuatro meses de obras

Las obras de ampliación y renovación del saneamiento del núcleo de Tiroco de Arriba, en la parroquia de Valdesoto, están listas tras una inversión municipal de 471.817 euros y cuatro meses de obras. El proyecto ha consistido en la construcción de 1.344 metros de colectores, así como una pequeña estación de bombeo de aguas residuales, con una impulsión de 287 metros de longitud, para conectar a la red de saneamiento en servicio, ejecutada en la primera fase en 2018. Además, se han reparado 218 metros del actual colector de la zona. Con las obras se ha dotado de servicio a 75 vecinos.

Las obras fueron visitadas este martes por el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez. "Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en ese Siero para vivir, para que la zona menos urbana tenga unos buenos servicios. La parroquia de Valdesoto es un ejemplo en cuanto a dotación de nuevo saneamiento en los últimos años. Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 26 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 7.447 vecinos y 144 empresas. De cara a 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en el proyecto de remanentes", destacó Martínez.