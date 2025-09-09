Vandalismo en El Berrón: rajan las ruedas de más de una treintena de coches aparcados bajo el puente de la avenida de Langreo

La mañana de este pasado domingo trajo una desagradable sorpresa a numerosos vecinos de El Berrón, en Siero. Más de una treintena de vehículos, la mayoría aparcados bajo el puente de la avenida de Langreo, habían amanecido con los neumáticos rajados. Algunos turismos tenían incluso las cuatro ruedas inutilizadas, destacan los afectados.

“Cuando llegué pensé que sería un pinchazo, pero no, las cuatro ruedas estaban cortadas. Te deja sin poder ir a trabajar y con un gasto tremendo”, lamentaba uno de los afectados. Otro residente cercano añadía que “aquí nunca pasa nada, y de repente ves una treintena de coches con las ruedas en el suelo, y nadie se enteró de nada, da miedo pensar que pueda repetirse”.

La Policía Local de Siero confirmó que se están registrando numerosas denuncias por los daños sufridos, las cuales se tramitan a través de la Policía Nacional, que asumió la investigación. Este cuerpo no ha facilitado de momento detalles sobre el número de coches afectados ni sobre si si se tienen pistas de la autoría.