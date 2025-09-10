El Adif aparca la comprometida supresión del paso a nivel de El Bayu: sus proyectos se limitan a renovar y modernizar el equipamiento

Los grandes proyectos que impulsa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la mejora del tren de la Pola no recogen la esperada erradicación del paso a nivel con barreras de El Bayu, pese a que el entonces presidente de este organismo estatal, Ángel Contreras, se comprometió a promover la actuación de forma "inminente" en la reunión que mantuvo con el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, en mayo de 2024. Además de por evidentes motivos de seguridad, el gobierno municipal reclama la supresión del paso a nivel dentro de un proyecto más ambicioso para convertir en bulevar urbano toda esa zona de acceso a la capital sierense desde la carretera de Bendición. Sin embargo, lo único concreto que plantea el Adif, y así figura en los proyectos para completar la doble vía con Oviedo y para la mejora integral de la vía de Colloto a Infiesto, consiste en la sustitución del actual paso a nivel, "que ha superado su vida útil", por otro más moderno y seguro.

En concreto, esta intervención en El Bayu está recogida en el proyecto para la rehabilitación integral de la vía de Oviedo a Infiesto, por Siero y Nava, junto a la mejora de otra veintena de pasos a nivel que se reparten por todo el trazado. La actuación en la línea ya debería estar ejecutada en su integridad, pero la necesidad de llevar a cabo un modificado en el proyecto original ha provocado que apenas haya avanzado transcurridos casi tres años desde que se pusiera oficialmente en marcha. Del total de pasos a nivel afectados, trece pertenecen al concejo sierense, cuatro están en territorio naveto y los cinco restantes se ubican en Piloña. En total, la inversión en ellos suma los 470.000 euros. Además de en El Bayu, está previsto intervenir en el de Colloto (a la altura de la antigua fábrica de cerveza El Águila Negra), los de las estaciones de Meres y El Berrón, y el de la carretera N-634 en Fonciello. Sin supresiones, las obras se centrarán en la mejora de los equipos de seguridad y comunicaciones, así como en la rehabilitación de los firmes, con defectos ocasionados por el uso y el paso del tiempo. Los técnicos del Adif plantean la retirada de los pasos en servicio a base de aglomerado extendido directamente sobre la vía o con entarimados de madera para instalar en su lugar pavimentos antideslizantes de caucho.

La renovación del paso a nivel de El Bayu también aparece entre las intervenciones en materia de seguridad que acompañan al desdoblamiento del trazado de la antigua Feve entre la capital sierense y La Carrera, una actuación que, si no hay retrasos, quedará adjudicada este otoño. El Adif advierte en la documentación facilitada a las constructoras interesadas que el paso con barreras "ha superado su vida útil" y que, por tanto, debe ser sustituido por otro más moderno y con mayores prestaciones de seguridad. El actual dispone de un cierre de semibarreras con motor, dotado de señales a destellos y con sonidos de aviso a la carretera. El que se instalará mejorará esos dispositivos y su interoperabilidad con el conjunto de la red, controlada desde El Berrón.

De acuerdo con el planteamiento que Ángel García traslado a Contreras, quien fue cesado del cargo en septiembre del año pasado por Óscar Puente, la intervención en El Bayu supondría el primer paso para desarrollar una profunda renovación urbana de esa zona de la Pola, incluyendo la peatonalización de una parte de la carretera y la instalación de una pasarela elevada para el tránsito de los peatones. Según indicaron entonces fuentes municipales, la iniciativa sierense "fue bien recibida" por el Adif, con el compromiso de empezar a trabajar sobre ella de "forma inminente" . Sin embargo, casi año y medio después, el organismo solo plantea la mejora del paso a nivel y mantiene aparcada su erradicación.

Los planes más inmediatos del Adif para Siero tampoco recogen otra de las grandes reivindicaciones municipales del último cuarto de siglo en materia ferroviaria. Se trata de la supresión de la curva de La Bombilla, ubicada a la entrada de la Pola según se llega de Oviedo. La actuación siempre ha estado vinculada al proyecto de duplicación de la vía entre la capital sierense y La Carrera, el único que queda sin desdoblar en todo el trazado de cercanías de ancho métrico que conecta con Oviedo. El proyecto que el administrador ferroviario tiene prácticamente listo para adjudicar excluye esta actuación, pese a que el interés del Ayuntamiento para que se llevara a cabo ya paralizó hace más de veinte años el avance de la doble vía hacia la Pola.

En el debe del Adif para con Siero también figura la conclusión de las obras del proyecto de mejora de la movilidad y la seguridad entre los andenes de la estación de la Pola, paradas hace casi cuatro años.

Adjudicada la señalización para completar la doble vía con Oviedo

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de adjudicar en 5,89 millones de euros el contrato para la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras de señalización del tramo La Carrera-Pola de Siero, en la línea de ancho métrico Oviedo-Santander.

La actuación permitirá modernizar las instalaciones de control, mando y señalización vinculadas al proyecto de duplicación de la vía de este tramo, licitado por 23,5 millones de euros y casi listo para ser adjudicado. Según fuentes del Adif, "el contrato incluye la instalación de equipos de señalización de mayores prestaciones, como enclavamientos (dispositivos que gestionan todas las señales de un tramo), sistemas de detección y protección del tren, señales fijas y luminosas y telecomunicaciones fijas, integrando todo ello en el sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC)". "Esta actuación reforzará la fiabilidad y la capacidad de la red y hará posible la gestión de la circulación del tramo, en remoto y tiempo real, desde el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de El Berrón", añaden los portavoces del organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

Con la duplicación de la vía de este tram todo el trayecto entre Oviedo y Pola de Siero -uno de los que registra mayor número de circulaciones de la red de ancho métrico, junto con El Berrón-Gijón- estará dotado de doble vía.

El Plan de Cercanías de Asturias contempla inversiones de 168 millones de euros para la modernización de la señalización de toda la red.