Andamios en el Ayuntamiento de Siero: la obra de conservación del Consistorio estará lista a final de año

Las obras de conservación de los exteriores de la Casa Consistorial de Siero estarán lista para finales de año, estima el gobierno local, que además prevé iniciar en breve las de mantenimiento y reparación del paraguas de Ildefonso Sánchez del Río, ubicado en la zona de la estación de autobuses polesa.

Estas dos iniciativas se acometen tras las realizadas en la plaza cubierta de la capital sierense y en un momento en que están próximos a iniciarse los planes de rehabilitación de dos de las joyas del patrimonio del concejo, el palacio de Celles y el de Aramil. En estos dos últimos casos es la iniciativa privada de empresarios la que va a ejecutar la recuperación de los inmuebles, aunque el apoyo municipal ha sido relevante en algunos aspectos de las negociaciones para cerrar las operaciones de compra de los inmuebles y para agilizar todo aquello que depende de las licencias del Consistorio.

Celles y Aramil

De este modo, son varios los elementos del patrimonio sierense los que tienen actualmente, en una u otra fase de desarrollo, iniciativas de recuperación, circunstancia que se pone en valor desde el gobierno local.

"Las intervenciones en estas construcciones son una forma de dar ejemplo y lo mismo que exigimos, y que la ley exige, de conservación y mantenimiento, a privado, como en Celles o Aramil, también lo tenemos que hacer nosotros como el patrimonio del Ayuntamiento", destacó el regidor cuando se anunció la reparación de las propiedades municipales.

En el caso del edificio del Ayuntamiento, los trabajos contemplan diversas actuaciones" encaminadas a mejorar el estado de conservación y garantizar su durabilidad, siempre respetando su configuración original y su integración en el entorno histórico del casco antiguo".

Se está llevando a cabo una limpieza general de la fachada, "con especial atención a la piedra y al hormigón, así como la eliminación de manchas y organismos como moho o líquenes".

Después, se aplicarán tratamientos para proteger los materiales frente al agua y prevenir su deterioro y se intervendrá asimismo en la cubierta para evitar filtraciones.

En lo que respecta al paraguas de Ildefonso Sánchez del Río, la emblemática obra de la zona de la estación de autobuses será sometido a una intervención integral de conservación. En concreto, se reparará el hormigón dañado y se aplicará un tratamiento preventivo para garantizar su estabilidad.