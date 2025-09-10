El Ayuntamiento de Siero concluye las obras de mejora de la escuela de Faes, en Valdesoto
El centro se pintará en las próximas vacaciones de Navidad
La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo de Siero, Javier Rodríguez, han visitado este miércoles la finalización de las obras de mejora en el colegio público de Faes, en Valdesoto, donde se han llevado a cabo trabajos para reparar y renovar la estructura y pavimento del suelo de madera de la planta baja del edificio. El importe de la actuación ha sido de 22.271 euros.
Tal y como explicó la edil, la intervención ha consistido en la retirada completa de la tarima de madera existente, la reparación de la estructura de madera dañada, la comprobación de la ventilación existente del forjado una vez retirada la tarima y la ejecución de las ventilaciones que resulten necesarias para garantizar el correcto comportamiento higrotérmico y estructural del sistema. Después se ha colocado el tablero contrachapado sobre la estructura reparada y se ha instalado tarima flotante sintética como acabado final en las aulas afectadas.
Iglesias señaló que el gobierno local está "muy satisfecho" con la renovación del suelo de la Escuelina de Faes, "una actuación muy necesaria dado el deterioro que presentaba". Gracias a las gestiones realizadas durante el verano, el curso pudo comenzar con los trabajos finalizados, tal y como estaba previsto, y "en Navidad completaremos la mejora con trabajos de pintura, dejando la escuela totalmente renovada para el disfrute de los más pequeños y la satisfacción de toda la comunidad educativa", avanzó la concejala.
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- El polígono de Bobes atrae otra gran inversión para un almacén que costará más de 7,5 millones
- Día de Asturias en Eslovaquia con sidra de Siero y el alcalde acompañando a los militares: 'Que la Santina os proteja en la misión; estamos muy orgullosos de vosotros
- Siero saca ya a contratación la obra del nuevo acceso a Parque Principado: 'Trabajamos hasta que dimos con la solución definitiva
- Amazon estrena el turno nocturno en el centro logístico de Bobes (Siero), que pasa a estar operativo las 24 horas, y anuncia un incremento de la plantilla
- El palacio de Aramil mira al futuro: los empresarios de Siero que lo rehabilitarán barajan que se destine a eventos y a hotel
- Fabada 'ejemplar' para quinientos en Leceñes (Valdesoto): 'Este año nos sabe todavía mejor
- Vandalismo en El Berrón: rajan las ruedas de más de una treintena de coches aparcados bajo el puente de la avenida de Langreo