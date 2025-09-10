El Ayuntamiento de Siero concluye las obras de mejora de la escuela de Faes, en Valdesoto

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo de Siero, Javier Rodríguez, han visitado este miércoles la finalización de las obras de mejora en el colegio público de Faes, en Valdesoto, donde se han llevado a cabo trabajos para reparar y renovar la estructura y pavimento del suelo de madera de la planta baja del edificio. El importe de la actuación ha sido de 22.271 euros.

Tal y como explicó la edil, la intervención ha consistido en la retirada completa de la tarima de madera existente, la reparación de la estructura de madera dañada, la comprobación de la ventilación existente del forjado una vez retirada la tarima y la ejecución de las ventilaciones que resulten necesarias para garantizar el correcto comportamiento higrotérmico y estructural del sistema. Después se ha colocado el tablero contrachapado sobre la estructura reparada y se ha instalado tarima flotante sintética como acabado final en las aulas afectadas.

Iglesias señaló que el gobierno local está "muy satisfecho" con la renovación del suelo de la Escuelina de Faes, "una actuación muy necesaria dado el deterioro que presentaba". Gracias a las gestiones realizadas durante el verano, el curso pudo comenzar con los trabajos finalizados, tal y como estaba previsto, y "en Navidad completaremos la mejora con trabajos de pintura, dejando la escuela totalmente renovada para el disfrute de los más pequeños y la satisfacción de toda la comunidad educativa", avanzó la concejala.