Espectáculo de "Pompas & Pompones" este sábado en El Berrón (Siero)
La actuación tendrá lugar al aire libre en la Plaza del Samoa
La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha presentado este miércoles el espectáculo de calle «Un viaje por jabón», que ofrecerá la compañía "Pompas & Pompones" el sábado 13 de septiembre, a las 13:00 horas, en la Plaza del Samoa de El Berrón.
La propuesta, de entrada libre y dirigida a público familiar a partir de 3 años, combina la narración oral con la magia de las pompas de jabón. Sobre el escenario participan una narradora y un artista de burbujas que unirán voz, movimiento y sorprendentes artilugios para transformar los cuentos en una experiencia visual y sensorial única.
Cienfuegos destacó que se trata de "una manera innovadora de contar historias, que une tradición y creatividad, y que busca acercar la cultura a todas las edades en un formato lúdico y participativo”.
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- El polígono de Bobes atrae otra gran inversión para un almacén que costará más de 7,5 millones
- Día de Asturias en Eslovaquia con sidra de Siero y el alcalde acompañando a los militares: 'Que la Santina os proteja en la misión; estamos muy orgullosos de vosotros
- Siero saca ya a contratación la obra del nuevo acceso a Parque Principado: 'Trabajamos hasta que dimos con la solución definitiva
- Amazon estrena el turno nocturno en el centro logístico de Bobes (Siero), que pasa a estar operativo las 24 horas, y anuncia un incremento de la plantilla
- El palacio de Aramil mira al futuro: los empresarios de Siero que lo rehabilitarán barajan que se destine a eventos y a hotel
- Fabada 'ejemplar' para quinientos en Leceñes (Valdesoto): 'Este año nos sabe todavía mejor
- Vandalismo en El Berrón: rajan las ruedas de más de una treintena de coches aparcados bajo el puente de la avenida de Langreo