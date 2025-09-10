Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo de "Pompas & Pompones" este sábado en El Berrón (Siero)

La actuación tendrá lugar al aire libre en la Plaza del Samoa

Por la izquierda, Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura, y la edil Autora Cienfuegos con el cartel de la actuación

Luján Palacios

Pola de Siero

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha presentado este miércoles el espectáculo de calle «Un viaje por jabón», que ofrecerá la compañía "Pompas & Pompones" el sábado 13 de septiembre, a las 13:00 horas, en la Plaza del Samoa de El Berrón.

La propuesta, de entrada libre y dirigida a público familiar a partir de 3 años, combina la narración oral con la magia de las pompas de jabón. Sobre el escenario participan una narradora y un artista de burbujas que unirán voz, movimiento y sorprendentes artilugios para transformar los cuentos en una experiencia visual y sensorial única.

Cienfuegos destacó que se trata de "una manera innovadora de contar historias, que une tradición y creatividad, y que busca acercar la cultura a todas las edades en un formato lúdico y participativo”.

