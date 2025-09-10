Lucas y Elián convierten en mundial la danza de Lugones: "Bailar nos hace inmensamente felices"

Se llaman Lucas González y Elián Iglesias, tienen quince y doce años, respectivamente, y llevan la mitad de su vida bailando. Ensayar más de doce horas a la semana tiene su recompensa y ambos chicos, alumnos de la academia CandelArte de Lugones (Siero), consiguieron clasificarse en Mérida para participar en el Mundial Global Dance Open celebrado en Birmingham (Inglaterra) a mediados del pasado mes de julio.

Nacedanza, Orbe, Cantábrico Dance Festival, DelArt Festival, Vive tu sueño o Soulshine son tan solo algunos de los certámenes en los que estos talentosos bailarines han participado durante su prometedora trayectoria. Lucas González comenzará el próximo año a estudiar Bachillerato Artístico, "ya que me gustaría dedicarme a ello profesionalmente", mientras que a Elián Iglesias le gustaría estudiar una carrera, pero también llegar a ser profesor de baile. Y es que, a pesar de las horas de ensayo que emplean a la semana, aseguran que "de momento, no nos resulta difícil compaginarlo con los estudios".

Ambos jóvenes aseguran que "nos gusta bailar, porque es nuestra manera de expresarnos y nos resulta mucho más fácil, en ocasiones, que hacerlo con palabras". "Es una actividad que nos hace inmensamente felices y, además, nos lo pasamos muy bien", subrayan los chicos.

Elián Iglesias asiste a clases de baile contemporáneo, ballet y fit kid. Además, también hace gimnasia rítmica, una disciplina en la que es prácticamente autodidacta. "Me llamó mucho la atención cómo se usaban los aparatos y las gimnastas Dina y Arina Averina, a las que empecé a seguir en redes", recuerda. "Empezó a practicar viendo distintas exhibiciones y campeonatos en Youtube, hasta que me di cuenta de que, realmente, lo estaba haciendo sin ningún tipo de técnica y decidimos que también recibiera formación", explica su madre, Dolores Iglesias.

En este sentido, la progenitora lamenta que "mi hijo no pueda acceder a más campeonatos más allá de los nacionales, porque aún no existen suficientes hombres que practiquen la gimnasia rítmica". Con todo, mantienen la esperanza de que "esa situación cambie algún día".

La madre de Lucas González, Carolina García, escribió un cuento infantil basado en la historia de su hijo. "Lucas quiere bailar" cuenta como después de probar varios deportes, como el fútbol o el baloncesto, el día más feliz fue el día que sus padres le dijeron que me habían apuntado a una academia de baile". El cuento narra el sueño de muchos pequeños. "Ojalá esta historia ayude a todos los niños y niñas que se sumerjan en ella a seguir luchando por sus sueños", apunta la madre. "Todavía sean muy pocos los pequeños que se animen a hacerlo debido, sobre todo, a la presión social", lamenta.

Alba Hernández-Mirueña, que es la propietaria de CandelArte y profesora de Lucas González y Elián Iglesias, junto con Xana Collado y Andrea Piña, explica que "a veces, esos prejuicios se lo encuentran en su propio hogar, no solo en el entorno. Lo primero que hay que hacer es mentalizar a la sociedad de que la danza es un deporte, un arte y una forma de expresión y que los hombres son perfectamente válidos para practicarlo".

Elián Iglesias reconoce que "cuando era más pequeño sí que hubo compañeros que se reían de mí porque quería bailar". Sin embargo, "aunque al principio me afectó un poco, decidí elegir ser feliz antes que preocuparme por la opinión de los demás".

Tanto Lucas como Elián animan a todos los niños, independientemente de si son chicos o chicas, a ser valientes y buscar su felicidad persiguiendo sus sueños. "Siempre habrá alguien en quien apoyarse en el camino", subrayan unos bailarines que ya han hecho mundial la danza de Llanera.