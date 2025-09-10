Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevas puertas de seguridad en el Mercado de ganados de Siero: esta es la obra prevista

Los trabajos costarán algo más de 4.000 euros y durarán un mes

Raimundo Díaz y Ana Rosa Nosti, en el mercado

Raimundo Díaz y Ana Rosa Nosti, en el mercado / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Siero acaba de anunciar la colocación de nuevas puertas de seguridad en el Mercado de Ganados. Se trata de de seis puertas cortafuegos de acceso peatonal en la nave de exposiciones para mejorar las condiciones del recinto.

Los trabajos, con un presupuesto de 4.625,33 euros y un plazo de ejecución de un mes, incluyen el desmontaje de las actuales y la instalación de nuevas puertas adaptadas a la normativa vigente. En los últimos días se ha procedido al inicio de los mismos.

La concejala deFestejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, y el edil de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz destacan que con esta actuación se mejorará el uso del espacio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
  2. El polígono de Bobes atrae otra gran inversión para un almacén que costará más de 7,5 millones
  3. Día de Asturias en Eslovaquia con sidra de Siero y el alcalde acompañando a los militares: 'Que la Santina os proteja en la misión; estamos muy orgullosos de vosotros
  4. Siero saca ya a contratación la obra del nuevo acceso a Parque Principado: 'Trabajamos hasta que dimos con la solución definitiva
  5. Amazon estrena el turno nocturno en el centro logístico de Bobes (Siero), que pasa a estar operativo las 24 horas, y anuncia un incremento de la plantilla
  6. El palacio de Aramil mira al futuro: los empresarios de Siero que lo rehabilitarán barajan que se destine a eventos y a hotel
  7. Fabada 'ejemplar' para quinientos en Leceñes (Valdesoto): 'Este año nos sabe todavía mejor
  8. Vandalismo en El Berrón: rajan las ruedas de más de una treintena de coches aparcados bajo el puente de la avenida de Langreo

Espectáculo de "Pompas & Pompones" este sábado en El Berrón (Siero)

Espectáculo de "Pompas & Pompones" este sábado en El Berrón (Siero)

El Ayuntamiento de Siero concluye las obras de mejora de la escuela de Faes, en Valdesoto

El Ayuntamiento de Siero concluye las obras de mejora de la escuela de Faes, en Valdesoto

Nuevas puertas de seguridad en el Mercado de ganados de Siero: esta es la obra prevista

Nuevas puertas de seguridad en el Mercado de ganados de Siero: esta es la obra prevista

Valdesoto, el pueblo en el que la comedia es el mejor ejemplo y no existe el aburrimiento

Valdesoto, el pueblo en el que la comedia es el mejor ejemplo y no existe el aburrimiento

Las más de 30 asociaciones y peñas que llenan de vida el "Pueblo ejemplar" de Asturias en 2025

Las más de 30 asociaciones y peñas que llenan de vida el "Pueblo ejemplar" de Asturias en 2025

El Adif aparca la comprometida supresión del paso a nivel de El Bayu: sus proyectos se limitan a renovar y modernizar el equipamiento

El Adif aparca la comprometida supresión del paso a nivel de El Bayu: sus proyectos se limitan a renovar y modernizar el equipamiento

Andamios en el Ayuntamiento de Siero: la obra de conservación del Consistorio estará lista a final de año

Andamios en el Ayuntamiento de Siero: la obra de conservación del Consistorio estará lista a final de año

Siero completa el saneamiento de Tiroco de Arriba: casi medio millón de inversión y cuatro meses de obras

Siero completa el saneamiento de Tiroco de Arriba: casi medio millón de inversión y cuatro meses de obras
Tracking Pixel Contents