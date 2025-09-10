Nuevas puertas de seguridad en el Mercado de ganados de Siero: esta es la obra prevista

Siero acaba de anunciar la colocación de nuevas puertas de seguridad en el Mercado de Ganados. Se trata de de seis puertas cortafuegos de acceso peatonal en la nave de exposiciones para mejorar las condiciones del recinto.

Los trabajos, con un presupuesto de 4.625,33 euros y un plazo de ejecución de un mes, incluyen el desmontaje de las actuales y la instalación de nuevas puertas adaptadas a la normativa vigente. En los últimos días se ha procedido al inicio de los mismos.

La concejala deFestejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, y el edil de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz destacan que con esta actuación se mejorará el uso del espacio.