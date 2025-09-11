Agrosiero cumple cuarenta años: 76 ganaderías, 57 expositores en la Feria Agroalimentaria y Valdés como concejo invitado

Siero ultima los preparativos para el certamen del campo Agrosiero y la Feria de empresas agroalimentarias, eventos que coinciden también con el Concurso -Exposición Regional de Vacuno Selecto de Ganado y que se celebrarán los días 20 y 21 de este mes de septiembre en la plaza cubierta de la Pola y las instalaciones del Mercado Nacional de Ganados. El programa ha sido presentado este jueves en el Palacio Marqués de Santa Cruz, con la asistencia del alcalde, Ángel García; la concejala de Mercados, Ana Nosti; responsables de la empresa organizadora y varios colaboradores. Además, el acto ha contado con la presencia del alcalde y la concejala de Turismo de Valdés, Óscar Pérez y Clara García, respectivamente, como representantes del concejo invitado en esta 40.ª edición de Agrosiero.

Tal y como detalló Nosti durante la presentación, esta edición del concurso de ganado contará con 433 reses procedentes de 76 ganaderías de 24 concejos asturianos. A la cita se le suma la celebración del IX Concurso de Gochu Asturcelta, en el que participarán trece ganaderías de diez municipios. Las instalaciones del Mercado de Ganados de la Pola albergará actividades paralelas tales como paseos gratuitos en ponis y asturcones, degustaciones de productos autóctonos y juegos tradicionales.

Por su lado, la Plaza de Abastos albergará 57 expositores, entre empresas agroalimentarias, artesanos, asociaciones y organismos, que se distribuirán en 1.800 metros cuadrados en el interior del recinto. También se va a habilitar una carpa de 300 metros cuadrados en la que se celebrará el XI Concurso de Sidra Casera y una exposición de manzanas, bajo la organización del Club Sierense Amigos de la Manzana, así como varias actuaciones y una gran variedad de talleres infantiles, que contarán con monitores especializados en niños con discapacidad y necesidades especiales, detalló Ana Nosti. "También se celebrarán una de las pruebas del Concurso de Escanciadores, puntuable para el Campeonato de Asturias, y una exposición de setas realizada por la Sociedad Micológica de Pañeda", añadió la edil. Al igual que en ediciones anteriores, un tren turístico comunicará los dos espacios principales del evento.

Ángel García destacó que Agrosiero "es muy importante, pero también ejemplifica muy claramente lo que es Siero, y lo que tiene que hacer una sociedad y una administración para adaptarse a los cambios". En este sentido, destacó la pujanza del sector agroalimentario local, "con empresas tan importantes como Central Lechera de la Asturiana, Lacasa o Juan Martínez". "No renunciamos al campo, no renunciamos al sector primario, no renunciamos a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, pero evidentemente tenemos que hacerlo siempre con la vista al frente, con la vista hacia adelante, y sin dejar de apostar por eventos de estas características", subrayó el regidor sierense.

Por su lado, el alcalde de Valdés agradeció el detalle de Siero para participar en esta edición del evento y avanzó que "trataremos de traer una muestra representativa de lo que somos". "Esta invitación os la devolveremos, ya veremos con qué formato y cuándo, porque creo que firmamos una alianza entre dos municipios separados por kilómetros pero muy cercanos en lo relativo a intereses y ganas de empujar hacia adelante del principal de Asturias", concluyó Óscar Pérez.