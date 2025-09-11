El imparable desarrollo de Bobes: Siero da luz verde a la planta de placas solares de Bexie Group

La empresa asturiana Bexie Group ya tiene luz verde municipal para implantarse en el polígono de Boves. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero aprobó en su última reunión conceder a la compañía la licencia de obra para levantar una nave de sistemas integrados de autoconsumo solar fotovoltaica y varias oficinas. Esta nueva iniciativa para el enclave industrial sierense ocupará la parcela 59 del recinto.

Fundada a finales de 2023, Bexie es una empresa en plena expansión, dedicada a la fabricación de baterías para almacenar energía, cargadores para vehículos eléctricos e instalaciones para disponer de la energía solar almacenada. La firma selló hace unos meses un acuerdo con Masnorte, con sede en Llanera y dedicada a la instalación en el ámbito de las energías renovables, para crecer de la mano desde Bobes. Y es que la alianza permite a las compañías abarcar toda la cadena, desde el fabricante hasta el cliente local.

La licencia de obra para Bexie Group supone un importante espaldarazo para Bobes, que sigue sumando iniciativas empresariales y consolidándose como uno de los grandes complejos industriales. Tal y como último adelantó hace unos días LA NUEVA ESPAÑA, la última iniciativa que ha confirmado su implantación en al área empresarial sierense supondrá una inversión por encima de los 7,5 millones para edificar una nave que se empleará como almacén. El proyecto corresponde a una compañía de distribución eléctrica y está previsto que la edificación cuente con una zona de dos plantas para oficinas, vestuarios y formación, y otra diáfana dedicada a almacenamiento de materiales como bobinas.

La nueva nave se levantará sobre las parcelas 20 y 21 del polígono, que juntas suman una superficie de 10.919 metros cuadrados. Se tratará de una edificación de 98 metros de longitud por 46 metros de ancho. Al coste de la construcción habría que sumar el de la compra de las parcelas, no incluido en la inversión que se baraja para la edificación.

Mientras, queda pendiente de el Principado das luz verde a la instalación en Bobes de un centro de venjta la multinacional americana de los supermercados Costco. La clave radica en que esta iniciativa, defendida con ardor desde el Ayuntamiento de Siero, llegue a ser declarada proyecto estratégico por parte del Principado.

Bobes dispone de más de un millón de metros cuadrados de suelo y su desarrollo se ha llevado a cabo en tres fases. La segunda es la que corresponde al gran centro logístico de Amazon, que se instaló sobre una extensión de unos 200.000 metros cuadrados y adquirió otras dos parcelas de la primera fase para aparcamiento. Todo ello entró en servicio hace un año. Además, en el polígono están presentes gasolineras, un gran centro de frío de la cadena Alimerka y un concesionario y taller de camiones de Volvo, entre otras actividades que disponen de naves de un tamaño más reducido.