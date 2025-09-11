La ministra Robles felicita a Ángel García por su visita a las tropas en Eslovaquia para el Día de Asturias
La titular de Defensa telefoneó al Alcalde, agradecido por el detalle
LUCÍA RODRÍGUEZ
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha puesto en contacto telefónico con el alcalde de Siero, Ángel García, para felicitarle por haber viajado a Eslovaquia para pasar el Día de Asturias con efectivos del Regimiento de Infantería "Príncipe" n.º 3, con base en el acuartelamiento Cabo Noval.
Según informaron fuentes municipales, en el Ayuntamiento se recibió por la mañana la llamada de una persona que dijo hablar en nombre del Ministerio de Defensa y que trasladó el interés de Margarita Robles por contactar con el Alcalde. El propio Ángel García confirmó que la ministra "se puso en contacto conmigo para felicitarme por la iniciativa que había tenido de viajar a Eslovaquia para pasar Día de Asturias junto a los 300 soldados".
El regidor acudió a la ciudad eslovaca de Lest para compartir la jornada con los militares que participan en la Operación F-Em SVK, una misión de la OTAN liderada por España. García había explicado unos días antes que la invitación surgió hace unos meses y que, después de tramitar la autorización con el Ministerio de Defensa, decidió acompañar a la tropa "para reconocer todo lo que el regimiento aporta a Siero y la labor que hace el Ejército".
"La verdad es que nos prestó mucho la visita, tanto a mí como a los soldados, porque están en un lugar donde el pueblo más cercano queda a mucha distancia y en los alrededores no hay cafeterías ni restaurantes donde comer", añadió García, que también agradeció el gesto de la Ministra de ponerse en contacto con él.
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- El polígono de Bobes atrae otra gran inversión para un almacén que costará más de 7,5 millones
- Día de Asturias en Eslovaquia con sidra de Siero y el alcalde acompañando a los militares: 'Que la Santina os proteja en la misión; estamos muy orgullosos de vosotros
- Siero saca ya a contratación la obra del nuevo acceso a Parque Principado: 'Trabajamos hasta que dimos con la solución definitiva
- El palacio de Aramil mira al futuro: los empresarios de Siero que lo rehabilitarán barajan que se destine a eventos y a hotel
- Fabada 'ejemplar' para quinientos en Leceñes (Valdesoto): 'Este año nos sabe todavía mejor
- Vandalismo en El Berrón: rajan las ruedas de más de una treintena de coches aparcados bajo el puente de la avenida de Langreo
- Valdesoto, el pueblo en el que la comedia es el mejor ejemplo y no existe el aburrimiento