La ministra Robles felicita a Ángel García por su visita a las tropas en Eslovaquia para el Día de Asturias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha puesto en contacto telefónico con el alcalde de Siero, Ángel García, para felicitarle por haber viajado a Eslovaquia para pasar el Día de Asturias con efectivos del Regimiento de Infantería "Príncipe" n.º 3, con base en el acuartelamiento Cabo Noval.

Según informaron fuentes municipales, en el Ayuntamiento se recibió por la mañana la llamada de una persona que dijo hablar en nombre del Ministerio de Defensa y que trasladó el interés de Margarita Robles por contactar con el Alcalde. El propio Ángel García confirmó que la ministra "se puso en contacto conmigo para felicitarme por la iniciativa que había tenido de viajar a Eslovaquia para pasar Día de Asturias junto a los 300 soldados".

El regidor acudió a la ciudad eslovaca de Lest para compartir la jornada con los militares que participan en la Operación F-Em SVK, una misión de la OTAN liderada por España. García había explicado unos días antes que la invitación surgió hace unos meses y que, después de tramitar la autorización con el Ministerio de Defensa, decidió acompañar a la tropa "para reconocer todo lo que el regimiento aporta a Siero y la labor que hace el Ejército".

"La verdad es que nos prestó mucho la visita, tanto a mí como a los soldados, porque están en un lugar donde el pueblo más cercano queda a mucha distancia y en los alrededores no hay cafeterías ni restaurantes donde comer", añadió García, que también agradeció el gesto de la Ministra de ponerse en contacto con él.