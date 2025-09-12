El Berrón contará con el primer mural en 3D de Muralia 2025: así es la sorpredente propuesta de los franceses "Nikita 5.7"

Dos años le ha llevado al Ayuntamiento de Siero conseguir que los artistas franceses "Nikita 5.7" realizaran un mural en el concejo. La iniciativa partió de la concejala de Educación, Eva Iglesias, quien aseguró que "conocí sus obras en un viaje a Francia y me impactaron tanto que no quería dejar pasar la oportunidad de que Siero contara con una de sus impresionantes obras". Será la primera obra en 3D dentro del programa Muralia 2025. Iglesias acudió con el alcalde, Ángel García, a visitar el inicio de los trabajos que contarán con un presupuesto aproximado de 20.000 euros en el que se incluyen "la participación de los artistas, la plataforma elevadora y el resto de los gastos asociados", según detalló el regidor. La actuación se está realizando en la fachada del edificio Cuatro Vías, ubicado en la travesía de la carretera N-634 por El Berrón, donde "Nikita 5.7" plasmarán un tigre selvático en 3D en un plazo de diez días.

Sweo y Nikita son dos artistas urbanos franceses autodidactas nacidos en los años 80 que residen en Montpellier. Desde jóvenes estuvieron atraídos por el dibujo y a comienzos de los 90 sintieron la influencia de la cultura Hip-Hop, lo que los acercó al grafiti y al spray como medios de expresión. Cada uno comenzó individualmente: Sweo trabajando más en muros, Nikita también en lienzo u obras más pequeñas, desarrollando estilos propios, Luego, fusionaron sus técnicas combinando la experiencia de los dos para realizar intervenciones conjuntas. Una de sus señas de identidad es el uso de anamorfosis 3D- obras distorsionadas que solo se "reconstruyen" correctamente desde un punto de vista concreto, generando efectos visuales de ilusión óptica. Han logrado gran reconocimiento internacional y esta es la primera vez que hacen un mural a gran formato en España y también su primera vez en Asturias.

Durante la visita, el regidor comentó que "este es el tercer mural de este año y también el tercero dentro del programa en El Berrón". Aseguró, además, que "nos hace mucha ilusión esta nueva actuación, enmarcada en el arte urbano por el que tanto apostamos para mejorar el aspecto de nuestras localidades. Hemos elegido esta fachada entre las que se ofrecieron para participar porque destaca por su ubicación en una zona de gran tránsito. Estamos convencidos de que el mural lucirá mucho y espero que guste la temática y el dibujo que hemos elegido". García también agradeció "la disposición de los artistas para venir a Siero a pintar".

Muralia es un programa municipal para decorar medianeras y otros elementos verticales con incidencia sobre la vía pública. Desde 2019, se han realizado intervenciones en diferentes medianeras que han tenido gran aceptación por la ciudadanía. Tres de ellas, realizadas en 2021, fueron nominadas a mejor mural a nivel mundial. En 2024 se realizaron intervenciones en la Pola y Lugones.