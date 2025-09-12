Las nuevas escuelinas de la Pola y Lugones ya tienen fecha de apertura: este es el compromiso del Principado

La Consejería de Educación inaugurará a finales de octubre las dos escuelinas proyectadas en el concejo de Siero dentro de la fase 1 de la red pública, autonómica y gratuita: Los Polesinos, en la Pola, y Mundu Feliz de Lugones. Así se lo ha trasladado la consejera Eva Ledo al alcalde de Siero, Ángel García, durante la reunión que han mantenido esta mañana en Oviedo, y a la que han asistido también la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández; el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, y la concejala de Educación de Siero, Eva Iglesias.

La escuelina Los Polesinos fue construida por el Ayuntamiento en el edificio del antiguo Cinema Siero, para su integración en esa fase inicial de la red del Principado. Este centro educativo, que abrirá con tres unidades aunque con capacidad para seis aulas, recibió una financiación de 340.000 euros de fondos europeos.

En cuanto a la escuelina de Lugones, el centro fue construido directamente por el Principado, junto al Colegio Público La Ería de Lugones/Llugones, y dispone de dos unidades. La inversión total ascendió a 242.547 euros.

Por otro lado, en la reunión se ha abordado el calendario para la integración de las otras dos escuelas municipales de 0 a 3 años –El Carmín, de la Pola, y La Manzana, de Lugones- en la red autonómica de Les Escuelines/As Escolías. La consejera le ha trasladado al Alcalde que intentarán abreviar al máximo los plazos para proceder a esa integración. En este momento, hay algunas actuaciones pendientes que impiden adelantar una fecha concreta.

Durante el encuentro, la consejera ha reconocido el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Siero en los centros educativos del concejo. Por su parte, el Principado ha invertido, desde el año 2019 hasta el presente, un total de 7,4 millones en medio centenar de actuaciones en escuelas de 0 a 3, colegios e institutos de Siero.