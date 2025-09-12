El Patronato Deportivo Municipal de Siero ya tiene en marcha la nueva temporada: estas son las actividades programadas

El Patronato Deportivo Municipal de Siero ya tiene a punto la programación para el cuarto trimestre de 2025. La propuesta reúne una variada oferta de actividades en el medio natural y actividades y eventos deportivos, con el objetivo de fomentar la práctica de ejercicio físico, el contacto con la naturaleza y la participación social, tal y como ha avanzado el edil de deportes, Jesús Abad.

En el bloque de actividades en el medio natural, el calendario comienza en septiembre con la proyección de "Mujeres en la Cumbre" y la primera salida del ciclo Conociendo las Montañas. Durante los meses de octubre y noviembre se sucederán propuestas como el Rastreador Nocturno, los paseos naturalistas y nuevos encuentros del ciclo montañero. La programación culminará en diciembre con el tradicional Belén de Cumbres, previsto para el día 14.

Dentro del apartado de actividades y eventos deportivos, destacan citas de gran interés como el Open Nacional Interclubs y I Copa de Asturias Base Fit Kids (del 3 al 5 de octubre en el Polideportivo Nuevo de La Pola Siero), el Festival de Yoga (25 de octubre en el Polideportivo Leandro Domínguez de La Pola Siero), el Halloween PDM (del 31 de octubre al 4 de noviembre), el Trail Siero (9 de noviembre en La Pola Siero) y el Calendario Advientu Saludable (del 1 al 23 de diciembre). En diciembre también se celebrará el campus infantil Navidades Deportivertidas (22, 23, 26, 29 y 30 en el Polideportivo Nuevo La Pola Siero y en Lugones) y, como cierre, la tradicional Carrera Fin de Año, el 27 de diciembre en La Pola Siero.

El concejal Jesús Abad subraya que se trata de una programación "diversa, pensada para todos los públicos, que combina deporte, naturaleza y actividades familiares, reforzando el compromiso del Patronato Deportivo Municipal con la salud, el ocio activo y la dinamización social del concejo”.

La información completa sobre actividades, horarios y procesos de inscripción estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Siero y en las redes sociales del Patronato Deportivo Municipal.