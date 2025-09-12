La quesería sierense Juan Martínez aspira a doblar producción en cinco años integrada en un grupo austriaco

Más de 110 años de vida contemplan la trayectoria de la quesería Juan Martínez, con sede en Marcenado (Siero), y el camino a partir de ahora se presenta despejado y cada vez más internacional. La compañía rubricó de forma oficial su integración en el grupo austriaco RUPP AG mediante un acto que contó con la presencia de representantes de ambas compañías, de los gobiernos regional y local, y del tejido empresarial asturiano. Ejerció de anfitriona la directora general de Juan Martínez, Sara Martínez del Río.

Ella forma parte de la cuarta generación de la compañía familiar, y señala que con la integración "se abre una nueva etapa ilusionante", en la que contarán "con más recursos y más respaldo financiero para nuevas inversiones", lo que les hace aspirar a "doblar la producción en unos cinco años". Además, previsiblemente, la plantilla también aumentará en Siero para dar cobertura a los nuevos retos, toda vez que se convierte en el nuevo centro de desarrollo de RUPP en el sur de Europa. "Todo ello, con la seguridad de haber encontrado a un grupo que comparte nuestra filosofía y valores, pues, al final, todo ha encajado muy bien", asegura la responsable de la empresa sierense.

John Broekmans, director ejecutivo de RUPP, destacó la importancia de Juan Martínez para seguir abriendo mercados, con una producción que ya alcanza las 75.000 toneladas, incluyendo la de Siero.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, también subrayó la "pujanza" del sector agroalimentario asturiano y las posibilidades que se abren con "alianzas estratégicas de cara al futuro".