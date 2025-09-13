El PP exige al Adif una partida para erradicar pasos a nivel en Siero: "El concejo está abandonado"
"El Ministerio se está riendo del Alcalde", afirma el portavoz popular, Juan Luis Berros
"El Ministerio de Transportes y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se están riendo del Alcalde, lo están ridiculizando". El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, cargó ayer contra el abandono, "una vez más", de los planes para suprimir el paso a nivel de El Bayu, en la Pola, y acusó al regidor, Ángel García, de "hacer como un perrito pequeño, agachar las orejas y no decir nada".
Berros avanzó que el PP reclamará a través de una moción en el próximo Pleno municipal que el Ayuntamiento remita al Congreso, el Senado y a la Junta General del Principado una propuesta para "incluir en los presupuestos las partidas necesarias para suprimir los pasos a nivel del concejo". "Y si no se obtiene respuesta, que se asuma como competencia impropia las obras de supresión de tales barreras", añadió Berros, acompañado de la presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, y del diputado nacional Silverio Argüelles.
"El gobierno de Rajoy suprimió 31 pasos a nivel en Asturias, pero desde 2018 no se ha eliminado ninguno", criticó Argüelles, para quien en el concejo "hay trece pasos muy peligrosos". "Si el Ministerio de Óscar Puente no hubiera gastado el dinero en colocar a scorts, ya no existirían esos pasos nivel", subrayó el diputado popular.
