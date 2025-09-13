Siero ya tiene propuesta fiscal para el año que viene: esta es la decisión sobre las tasas e impuestos municipales

El Ayuntamiento de Siero tendrá el año que viene el presupuesto municipal más alto de su historia, con un total de 68 millones de euros. Una cifra de récord, que supone un incremento de 5 millones de euros con respecto a las cuentas en vigor. Así lo anunció este sábado el alcalde, Ángel García (PSOE), quien avanzó también que en 2026 se congelarán todos los impuestos y tasas municipales. Además, la intención del gobierno local es llevar la propuesta presupuestaria, sobre la que ya está trabajando, al Pleno del próximo mes de octubre, con la idea de aprobarla cuanto antes y de que esté operativa para el 1 de enero. Siero siempre es uno de los concejos más madrugadores del Principado a la hora de presentar sus cuentas, con el convencimiento de que "es la mejor herramienta para trabajar por los ciudadanos", subrayó García.

La congelación anunciada por el regidor afectará a los cinco impuestos municipales vigentes en Siero: IBI urbano, IBI rústico, IBI de características especiales, Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica (la viñeta) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), además de a las dieciséis tasas municipales recogidas en la Ordenanza Fiscal. Abarcan, entre otros, los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de residuos, utilización de instalaciones municipales, ocupación de la vía pública y concesión de licencias.

"Todo, absolutamente todo, se congela", aseveró Ángel García, quien recordó que "cuando accedimos al gobierno, en 2015, el presupuesto del Ayuntamiento era de 36 millones de euros. En 2026 será de más de 68 millones, un incremento superior al 80 por ciento". "Este aumento no se debe a una subida de impuestos, ya que, según los últimos datos oficiales, la presión fiscal en Siero es un 20 por ciento más baja que la media de Asturias", añadió.

García subrayó que el crecimiento de los ingresos municipales proviene del aumento de la actividad en el concejo, en el que cada vez se empadronan más vecinos, más empresas y se conceden más licencias que suponen, en su conjunto, una notable fuente de financiación para las arcas municipales.

El Ayuntamiento esgrime un informe reciente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), según el cual los vecinos de Siero pagan un 20 por ciento menos en impuestos municipales que la media nacional. En 2024, la recaudación por habitante fue de 380 euros, frente a los 439 euros de media en Asturias y a los 474 euros a nivel nacional. En comparación con otros municipios del entorno, Gijón registró 464 euros, Oviedo 454 euros y Avilés 407 euros. El estudio sitúa a Siero entre los municipios asturianos con mayor competitividad fiscal.

Limpieza del cauce del Nora en el polígono del Águila Negra

Los trabajos incluidos en el contrato de limpieza de los cauces de los ríos Nora, Noreña y Arroyo Forcón entran en su recta final. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 49.912 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los pliegos contemplaban labores de limpieza del cauce del río Nora a su paso por la Pola y el polígono industrial Águila del Nora, así como la retirada de un árbol de grandes dimensiones caído en el tramo de la senda peatonal de Colloto.

El río Noreña se ha limpiado a su paso por La Belga Baja. También se ha trabajado en el arroyo Forcón a la altura de la urbanización de La Fresneda.

Los trabajos iniciados ayer, los últimos del pliego contratado, consisten en la tala y poda de árboles en el talud izquierdo del río a su paso por el polígono industrial Águila del Nora, debido a que algunos ejemplares presentan riesgo de caída sobre las naves y dificultan el mantenimiento de las cubiertas.

Dadas las dificultades de acceso para la maquinaria convencional, las labores se tienen que realizado mediante una grúa de gran tamaño.