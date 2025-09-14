"El paso a nivel de El Bayu se suprimirá el próximo mandato si gobierna el PSOE", afirma Ángel García
Una pasarela peatonal permitirá erradicar el actual paso a nivel con barreras de la Pola
luján palacios
"El paso a nivel de El Bayu es una cuestión sobre la que llevamos trabajando ya dos años, tanto con el Adif como con el Principado, a través de la Consejería de Infraestructuras, y ya tenemos planificada una solución técnica para suprimirlo". El regidor sierense, Ángel García, avanzó este sábado que esa solución estará lista "muy pronto", y que, si el PSOE sigue gobernando en Siero, "el paso a nivel quedará suprimido en el próximo mandato".
Aunque aún faltan detalles por perfilar, la alternativa definitiva detallada por el Alcalde pasa por eliminar el tráfico en ese vial, construir un paso elevado peatonal accesible y urbanizar toda la zona que, pasará a convertirse en un bulevar, con paso sólo para los residentes.
La solución es "compleja", reconoce García. "Por un lado, tenemos el río Nora, por otro la autovía y, por otro, una carretera de titularidad autonómica, además de varias edificaciones y un estrechamiento de la vía. Resulta muy complicado de resolver manteniendo el tráfico por este punto", indica el regidor. De ahí que la propuesta más viable sea impedir el paso de los coches desde la Pola hacia El Bayu. Deberán salir hacia la rotonda de Ullaga hacia la autovía y, desde ahí, tomar el ramal de desvío hacia la carretera de Valdesoto para dirigirse a la zona deportiva, el punto limpio o el tanatorio. A cambio, se proyecta mejorar el giro hacia este mismo vial a Valdesoto desde la autovía, eliminando la curva actual de 90 grados a la derecha, que resulta peligrosa especialmente para los vehículos de más tamaño.
Con estos planes sobre la mesa, Ángel García ha querido responder a las críticas del PP local y regional. "Ladran, luego cabalgamos", espetó, para añadir que "en Siero resolvemos todas las cuestiones pendientes, tanto las propias como las heredadas".
