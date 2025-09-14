Siero adjudica la rampa de la plaza de La Fresneda
La actuación tiene un presupuesto de casi 90.000 euros y estará lista a finales de año
El Ayuntamiento de Siero acaba de adjudicar los trabajos de construcción de una rampa accesible en el entorno de la Plaza Mayor de La Fresneda. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 89.922 euros y un plazo de ejecución de tres meses, tiene como objetivo facilitar la entrada al enclave, que presenta una diferencia de nivel de 2,85 metros entre su lindero norte (Camino del Parque) y el resto.
Debido a las limitaciones del entorno, con edificaciones consolidadas y zonas de paso de dimensiones reducidas, no es viable situar la rampa dentro de la plaza.
El alcalde, Ángel García, explicó que se trata de una a petición expresa de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. "El año pasado no pudimos ejecutarla, porque tuvimos que hacer varias gestiones a nivel administrativo que dilataron el proyecto en el tiempo. Este año tuvimos que incrementar la partida presupuestaria para llevarla a cabo y confiamos que pueda esta ejecutado antes de que concluya este 2025", detalló el regidor.
