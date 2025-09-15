El precio de las viviendas se dispara en Siero tras subir un 4,2% en un año

Los precios de la vivienda se disparan en Siero, no dejan de crecer y ya marcan los máximos de los últimos años. Hay que remontarse hasta noviembre de 2013 para encontrar precios similares a los de este año, que se sitúan en una media de 1.278 euros por metro cuadrado en el caso de inmuebles a la venta.

Los datos, recopilados por conocidos portales inmobiliarios online, revelan que comprar una casa en el concejo en la actualidad es un 4,2 por ciento más caro que en las mismas fechas del año pasado. Se ha registrado, eso sí, un ligero descenso en los precios en el último mes, con una bajada del 1,7 por ciento con respecto a julio. Pero en el cómputo histórico se siguen batiendo marcas. Desde el mes de mayo, el coste de la vivienda a la venta en el municipio ha subido un 3,4 por ciento, fruto del interés creciente de muchos por adquirir una residencia en el centro de Asturias.

En detalle, la localidad donde el coste de la vivienda en venta es más elevado es Lugones, con un precio medio de 1.590 euros por metro cuadrado. Le siguen La Pola, con 1.438 euros, y El Berrón, con 1.164 euros. El Berrón se consolida así como la población más económica del concejo, pero en la que más ha subido el precio interanual. En las parroquias de la zona norte los precios rondan los 1.297 euros por metro cuadrado.

El Berrón acumula un incremento en el coste de la vivienda de un 17,4 por ciento con respecto al año pasado, motivado por la búsqueda de los compradores más allá de las grandes localidades y debido a que, aún con la subida, se partía de precios más bajos y sigue saliendo más barato la adquisición de una residencia.

En el caso de la Pola, comprar vivienda en la capital fue en agosto un 4,5 por ciento más caro que en julio . Y si se compara con lo que se pedía el año pasado por estas fechas, la subida ha sido de un 11,5 por ciento, siguiendo una tendencia al alza que no parece tener techo.

Lugones ha registrado una subida de precios más acentuada entre julio y agosto de este año (un 5,6 por ciento más caro), pero con respecto al año pasado el incremento fue más moderado si se lo compara con la Pola, quedándose en un 9,5 por ciento, dos puntos menos que en la capital.

En las parroquias de la zona norte del concejo, los precios se han moderado a lo largo del año, con una bajada de un 3,8 por ciento en el metro cuadrado desde el pasado mes de mayo.

En cuanto al mercado de alquiler, el coste de acceder a una vivienda también sigue desbocado. Sólo en un año los arrendamientos han subido en el concejo un 17,9 por ciento, y se sitúan en una media de 8,7 euros el metro cuadrado.

El municipio sierense sigue siendo, no obstante, más económico si se lo compara con las grandes ciudades. El precio de la vivienda en Oviedo fue este agosto de 2.054 euros por metro cuadrado, mientras que en Gijón se situó en 2.415 euros. En Avilés llegó a 1.584 euros.

Los precios siguen subiendo en Siero dada su centralidad y las buenas comunicaciones, además de contar con un desarrollo industrial sin precedentes capitaneado por el desembarco de Amazon y a la espera de que se implante Costco en un área de Bobes que no deja de crecer y atraer inversiones. Muchos nuevos moradores buscan casa cerca de las grandes ciudades pero a un precio más moderado, aprovechando la buena movilidad y un entorno más rural y con todos los servicios disponibles.

En la actualidad, están en marcha numerosas promociones de vivienda nueva, de forma especial en Lugones, y también la Pola contará dentro de poco con cientos de nuevos pisos para absorber una demanda cada vez mayor de nuevos residentes. Con todo ello, el concejo sueña ya con batir una nueva marca, superar el hito de los 60.000 habitantes en un futuro no muy lejano.