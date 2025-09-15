Setenta vecinos de Villaescusa y El Escobal tendrán saneamiento en unos meses: estas son las obras previstas

Los núcleos de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta del Carbayín, tendrán saneamiento a finales de año. Esta actuación, que dará servicio a unos 70 vecinos de 24 viviendas, cuenta con un presupuesto de 258.988,15 euros con cargo a remanentes y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

En la actualidad solamente un grupo de cinco viviendas de la zona este de Villaescusa cuenta con red de saneamiento, vertiendo sus aguas negras en fosas sépticas o pozos negros. Las obras proyectadas tienen como objetivo la recogida de las aguas residuales de ambos núcleos y su conducción por gravedad hasta el colector que proviene de la zona de Lamuño, que discurre por el camino municipal de acceso principal a ambas localidades desde la carretera autonómica SI-11.

La longitud total de los colectores proyectados es de 1.077,22 metros en PVC de diámetro 315 milímetros y se distribuye en un colector principal y dos ramales que parten del mismo. Se contemplan además 33 ramales de acometida hasta margen de camino para dar servicio a viviendas que se encuentran en la zona del nuevo colector, evitando la posterior rotura de pavimentos por los vecinos propietarios de estas viviendas que acometan la ejecución de sus acometidas particulares. Asimismo, el pavimento afectado por las obras se repondrá con aglomerado o tierra vegetal.

La obra avanza más rápido de lo previsto, por lo que estará finalizada y en funcionamiento este mismo año, tal y como avanzaron el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, que visitaron este lunes el inicio de los trabajos. "Se trata de una actuación importante, con una repercusión de más de 10.000 euros por vivienda, que responde a una demanda histórica de la zona. La puesta en marcha del aliviadero de Bendición, fruto del encauzamiento del río Negro, ha hecho posible esta obra al permitir la conexión de las aguas hacia Bendición. Es, además, un nuevo compromiso con el medioambiente y con el objetivo de que todas las viviendas del concejo, tanto en la ciudad como en las zonas rurales y residenciales, cuenten con un sistema de saneamiento adecuado, enumeró el alcalde.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 26 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 7.447 vecinos y 144 empresas. De cara a 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en el proyecto de remanentes.