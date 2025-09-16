Varias calles de la zona sur de Lugones renovarán su pavimento
L. P.
El Ayuntamiento de Siero sustituirá el pavimento en varias calles de la zona sur de Lugones. La actuación cuenta con un presupuesto de 199.605,31 euros y un plazo de ejecución de dos meses.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de septiembre. Los trabajos se desarrollarán en las calles Luis Braille, Antonio Machado y en la avenida de Oviedo (en la acera y vial de servicio) y consistirán en el fresado y renovación del firme, la reparación de hundimientos y la posterior reposición de la capa de rodadura.
Además, se acometerá la sustitución del adoquinado en la avenida de Oviedo, se recolocarán bordillos y se llevarán a cabo reparaciones puntuales en las aceras para mejorar la accesibilidad. También está prevista la reposición de elementos urbanos, como tapas de saneamiento, registros y sumideros.
