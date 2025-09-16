Uno de cada cinco vecinos de Siero es mayor de 60 años y vive solo: este es el plan municipal para atender la soledad no deseada

Siero es un concejo que no deja de crecer, pero aún así hay muchas personas mayores, y muchas de ellas viven solas. Tantas como 1 de cada 5 vecinos, un total de 17.222 sierenses que suponen el 32 por ciento de la población total del municipio, según el diagnóstico llevado a cabo por el Ayuntamiento a través de una consultora. Ha sido el paso previo para diseñar un programa contra la soledad no deseada bautizado como "Siero acompaña", que está empezando a funcionar con actuaciones concretas.

Es un programa pionero en el concejo, que echará a andar el mes que viene con varias charlas, talleres y actividades dirigidas a las personas que viven sin acompañamiento en sus domicilios, como una forma de paliar el aislamiento y el sentimiento de soledad. Las concejalas de Atención a las Personas Mayores, Pilar Santianes, y de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, presidieron en el Hogar de Pensionistas "San Martín de la Carrera" de El Berrón la segunda mesa de trabajo del programa en colaboración con entidades sociales, hogares de mayores yel ámbito sanitario y educativoentre otros agentes.

Desvelaron que hay ya unas 86 personas interesadas en participar en estas actividades. Las primeras acciones desarrolladas hasta ahora han sido las de diseñar y planificar dichas charlas y talleres, entre los que se contemplan conferencias sobre bienestar emocional, actividades relacionadas con la memoria, con la autoestima, la salud mental, la alfabetización digital, el uso cotidiano del teléfono o convivencias culturales, entre otros.

Los servicios municipales implicados están realizando paralelamente una labor de contacto con todas las personas susceptibles de participar en este plan, con llamadas telefónicas y entrevistas individualizadas previas que desvelarán las necesidades y encaje en cada una de las actividades. "La gente es muy receptiva y se muestra muy agradecida", sostiene Consuelo Urdangaray, técnica encargada del programa.

María José Fernández destaca que el objetivo es "paliar esa sensación negativa de soledad entre los mayores que genera un gran impacto en su calidad de vida", en un momento en el que la esperanza de vida no deja de crecer y con un marcado sesgo de género: las personas mayores solas son, sobre todo, mujeres y en la zona rural. Las parroquias más envejecidas son las de la zona este , como en la caso de Carbayín, Trespando, Collado, Marcenado o Vigil,t al y como refleja el informe.

"Llegar a todos"

Y aun así, Siero está "en una situación privilegiada", sostiene el documento preliminar, puesto que "es un concejo grande y con recursos, muy bien comunicado, que hace que sea fácil trabajar en estos programas". Y que cuenta además con más de una veintena de residencias para personas mayores, el doble de la media de concejos de similar tamaño.

A ello se suma el hecho de que Siero no pierde población, con lo que el ritmo de envejecimiento no es tan acelerado. Y con un tejido empresarial fuerte hace que también sea posible trabajar de forma preventiva, cuando los trabajadores empiezan a jubilarse, para evitar problemas de soledad en el futuro, indican los técnicos.

El municipio cuenta con 223 aldeas habitadas, y en el ánimo de las acciones que ahora se emprenden está llegar a todos los que viven solos con posibilidades para todos los gustos, porque "hay que ir despacio, poco a poco". El programa, fruto de un convenio con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, estará vigente hasta 2027.