Las empresas de Siero baten récord de empleo y llegan a los 22.160 cotizantes

Las empresas de Siero batieron el pasado agosto su récord de empleo al alcanzar los 22.160 cotizantes, según los datos de la Seguridad Social. La cifra es la más alta de la serie histórica del concejo, que constata de nuevo el buen momento que vive un territorio que se cuenta entre los más pujantes de Asturias.

Las compañías con sede en Siero han hecho posible que el concejo acabe de superar la barrera de los 22.000 afiliados con un crecimiento del empleo que se da fundamentalmente en los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, y sin que se produzcan grandes variaciones en lo que respecta al de los autónomos.

El pasado agosto, de los 22.160 cotizantes registrados, un total de 18.418 lo eran del régimen general mientras que se contabilizaban 3.449 autónomos. En enero de este año, el número de empleos era de 21.457, de los que 17.739 eran trabajadores por cuenta ajena y 3.429 autónomos. Es decir, que en los primeros ocho meses del año la cifra de afiliados al régimen general en Siero creció en 679 y también fue positivo el dato de autónomos, que se incrementó en 20.

Si se realiza un repaso para comprobar la evolución del empleo en los últimos años se aprecia un auge notable de los cotizantes, si bien los incrementos no han sido continuados y se han alternado con ejercicios de descenso, algunos de ellos los más duros de la crisis sanitaria por el covid.

Evolución y pandemia

En 2018 la cifra de afiliados a la Seguridad Social de agosto era de 19.096 y en 2019 fue de 19.646. Al año siguiente, en agosto de 2020, en plena pandemia, el número descendió hasta los 19.422. Después, en 2021 se contabilizaron 20.056, en 2022 se registraron 20.383 y en 2023 la cantidad cayó hasta los 19.979.

En agosto de 2024 se produjo una considerable recuperación, pues el número se elevó hasta los 20.744, cifra desde la que se llega a los 22.160 cotizantes en Siero el pasado mes de agosto, fecha de la última estadística disponible de la Seguridad Social. La diferencia de un año a otro es de 1.416 más.

Las cifras de empleo acompañan a otros datos muy positivos que dejan constancia del tirón del territorio sierense. Entre ellos se encuentran los relativos a la población del municipio, que no deja de crecer y lo hace a un ritmo muy significativo. Así, el pasado julio, el concejo también batió récord de vecinos, alcanzando la que hasta la fecha es la cifra más alta de su historia: 53.647 habitantes.

Esta suma se registra después de que en los siete primeros meses del año el concejo ganase 346 nuevos residentes, un "boom" impulsado en gran medida por Lugones y la urbanización de La Fresneda, localidades que tiran principalmente del auge del padrón.

No obstante, las cifras en la primera mitad de año fueron positivas en casi todas las parroquias. De las 29 con las que cuenta el concejo, solo en siete se registraron bajadas del censo y de manera leve.

Según los datos del padrón municipal sierense, los más actualizados, a finales del año pasado Siero contabilizaba 53.301 habitantes. A 31 de julio de 2025 había alcanzado los 53.647 vecinos mencionados. Además del récord general de población como municipio, varias localidades han batido también sus marcas anteriores.

Es el caso de Lugones, la parroquia que más crece, que llega a los 13.547 con un alza de 128 nuevos censados. Mientras, La Fresneda supera los cinco mil : se sitúa en concreto en los 5.034, con una ganancia de 102 vecinos.