"Malcorne", un entrenador de oro: "Ha sido un día importantísimo para mí"

"Ha sido para mí un día importantísimo". El poleso José Manuel Vigil, "Malcorne", aún sigue saboreando la distinción que le ha impuesto el comité asturiano de entrenadores: la insignia de oro que le colocó su presidente, Juanjo Corujo, para reconocer una larga trayectoria en los banquillos asturianos como técnico. "Ya tocaba", bromea "Malcorne", quien de alguna manera considera saldada "una injusticia" que había obviado su labor de más de medio siglo.

"Llevo 55 años afiliado al comité de entrenadores", recuerda el sierense, que suma una vasta carrera desde el año 1970. Fue entonces cuando empezó a entrenar en el Olimpic de Siero, equipo que fundó él mismo. Tal y como recuerda, "luego fui al Sariego y lo ascendí". "Me llamaron del Valdesoto, porque habían echado al entrenador, y le salvé de bajar. Fui al Lugones y subimos a Tercera División. Pasé al Europa dos temporadas", señala.

Luego recaló en el Siero, donde estuvo tres años. "Quedamos segundos, no subimos a Segunda por un punto, quintos y séptimos. Después, volví al Europa de Nava otras dos campañas en Tercera. Escribí a Guijarro y Saborido, representantes de jugadores y entrenadores, para ver si me buscaban un equipo fuera. Me pidieron un currículo, se lo envié y me contestaron que como no había sido jugador profesional, que siguiera entrenando en Asturias. Pero podría haber sido entrenador en cualquier equipo de cualquier país", asegura.

Con la visión que le da su dilatada carrera desde los banquillos de tantos equipos, "Malcorne" quiso dejar clara su visión del fútbol y el deporte en el acto en el que le fue impuesta la insignia. "Soy un enamorado del fútbol: yo tengo dos pilares en la vida, mi familia y el fútbol, que es para mí media vida. Y ahora me preocupan muchas cosas de este deporte", sostiene el sierense.

Porque "quizás haya quien piense que soy un anticuado, pero yo veo que los entrenamientos se basan mucho en los gimnasios y se olvida el balón". Un error para "Malcorne", toda vez que "lo importante es el pase, el control y los movimientos en ataque y defensa del balón, todo gira en torno a él", afirma. Es más, "si los niños duermen con el balón, mejor todavía, para que piensen en él, que también es bueno".

De todos estos años de labor la espina clavada que le queda es "no haber entrenado en Primera División, y podría haberlo hecho. Menotti me dijo una vez que ‘al triunfo por el juego, y se debe jugar como se entrena’", rememora.

De tal manera que "no entiendo cómo jugadores profesionales pueden hacer un pase o un control mal y no saben replegarse: presionar y presionar para mí no va. Para tener éxito hay que entrenar el balón", insiste.

Tras dirigir a equipos durante 37 años, presume de haber ascendido a 20 de ellos de categoría. "Malcorne" pasa por haber revolucionado el fútbol asturiano en los años ochenta del pasado siglo con un juego de toque que muchos expertos consideran precursor del tiqui-taca y del Barcelona de Guardiola. "Los méritos están ahí, no los digo yo", puntualiza, antes de seguir repasando su vida ligada al deporte.

"Yo tenía el título de Educación Física, obtenido en 1968, y el de monitor europeo. Me presenté para ser director del Patronato Deportivo Municipal de Siero y gané la plaza. Cuando llegué, solo existía el polideportivo de la Pola. Todo lo que hay hoy, se hizo conmigo", recalca.

Romanón y Manchester

Pasó por el Romanón, que ascendió a Liga Nacional, fundó el Club Siero, ascendió al Riosa y volvió al Romanón. Durante largos años viajó a destinos como Argentina, a unas charlas de Menotti en el River Plate, o para ver a Ferguson en Manchester. Y de todos ellos intentó aplicar conocimientos en sus equipos.

En la actualidad está jubilado, pero "Malcorne" no para. De hecho ayer mismo tenían prevista una reunión con el coordinador del equipo de La Corredoria, para entrenar a los niños del equipo de segunda alevín. "Quieren que sea yo el entrenador y yo encantado, si llegamos a un acuerdo", puntualiza.

Y si esa opción no sale adelante, está seguro de que "alguna más habrá", porque lleva el fútbol en el ADN y toda su vida ha estado entregada a este deporte. "Hasta que el cuerpo aguante", asegura. Y ahora, respaldado con la insignia de oro de los entrenadores.