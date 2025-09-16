Susto en Lugones por una fuga de gas y agua que obligó a cortar las avenidas de Viella y de Constitución
La rotura de una tubería de saneamiento de unas obras causó el incidente
Lucía Rodríguez
Gran susto en Lugones alrededor de la una de la tarde. La rotura de una tubería en la Avenida de Viella, donde se están desarrollando los trabajos de renovación de saneamiento, provocó una espectacular fuga de agua y gas que obligó a despejar la zona y cortar el tráfico de las avenidas de Viella y de Constitución.
Hasta la zona se desplazaron dos camiones de bomberos, tres efectivos de Policía Nacional y otros tres de la local, que consiguieron cerrar el suministro para aminorar la fuga.
No ha habido que lamentar daños personales ni materiales y no ha sido necesario evacuar los edificios y locales cercanos.
A las 13.35 horas la fuga de gas ya estaba controlada, aunque las calles permanecían cortadas por seguridad de peatones y vehículos.
- Día de Asturias en Eslovaquia con sidra de Siero y el alcalde acompañando a los militares: 'Que la Santina os proteja en la misión; estamos muy orgullosos de vosotros
- Vandalismo en El Berrón: rajan las ruedas de más de una treintena de coches aparcados bajo el puente de la avenida de Langreo
- Valdesoto, el pueblo en el que la comedia es el mejor ejemplo y no existe el aburrimiento
- El imparable desarrollo de Bobes: Siero da luz verde a la planta de placas solares de Bexie Group
- El precio de las viviendas sigue subiendo en Siero, con un auge del 4,2 por ciento en un año
- Agrosiero cumple cuarenta años: 76 ganaderías, 57 expositores en la Feria Agroalimentaria y Valdés como concejo invitado
- El polígono de Bobes atrae otra gran inversión para un almacén que costará más de 7,5 millones
- Siero ya tiene propuesta fiscal para el año que viene: esta es la decisión sobre las tasas e impuestos municipales