Susto en Lugones por una fuga de gas y agua que obligó a cortar las avenidas de Viella y de Constitución

La rotura de una tubería de saneamiento de unas obras causó el incidente

Zona del incidente.

Zona del incidente. / L. R.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

Gran susto en Lugones alrededor de la una de la tarde. La rotura de una tubería en la Avenida de Viella, donde se están desarrollando los trabajos de renovación de saneamiento, provocó una espectacular fuga de agua y gas que obligó a despejar la zona y cortar el tráfico de las avenidas de Viella y de Constitución.

Hasta la zona se desplazaron dos camiones de bomberos, tres efectivos de Policía Nacional y otros tres de la local, que consiguieron cerrar el suministro para aminorar la fuga.

No ha habido que lamentar daños personales ni materiales y no ha sido necesario evacuar los edificios y locales cercanos.

A las 13.35 horas la fuga de gas ya estaba controlada, aunque las calles permanecían cortadas por seguridad de peatones y vehículos.

TEMAS

