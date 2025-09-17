El "Ideathon" se gestó en La Fresneda

Son jóvenes y no tenían experiencia previa en estas convocatorias, pero sus compañeros, sus familias y sus profesoras, Rosana Álvaro y Natalia Muñiz, confiaban en ellos. Iyán Montes, Noa Sampedro, Alicia Tovar y María Coto, estudiantes de primero de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria La Fresneda, en Siero, consiguieron alzarse con el premio a Mejor Idea 2025 en el certamen "Idea!", el "Ideathon" celebrado en Gijón este pasado sábado.

Desbancaron al resto de participantes entre los que se encontraban estudiantes universitarios e, incluso, empresas tecnológicas. El concurso proponía a los participantes desarrollar diferentes retos para "conectar talento, creatividad y compromiso social" y "resolver los retos del presente y construir el futuro de Asturias". Los alumnos de La Fresneda desarrollaron una aplicación para acercar a los jóvenes y a las personas mayores.

"El objetivo era que las personas mayores trasladaran sus conocimientos, algo en lo que tengan experiencia y se les dé bien, a los jóvenes, enfocado un poco hacia el tema de la educación", explica Iyán Montes. "Por ejemplo, conectar a una persona que lleva cocinando toda la vida con otra que está estudiando un módulo de cocina, o que una estudiante de Historia pueda llegar a hablar con alguien que haya estado en la Guerra Civil".

La idea abarca cualquier ámbito, desde la gastronomía hasta la educación, la historia o la tecnología, porque, además, es bidireccional. "Una persona mayor podría también aprender a usar el teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico con alguien más joven o con más conocimientos", añade María Coto.

Para poner en contacto a los diferentes usuarios de este intercambio de conocimientos, es necesario registrarse en la aplicación. Para ello, tuvieron en cuenta que "la tecnología para las personas mayores es un mundo muy nuevo y que les genera, en ocasiones, ciertas dificultades". Pero eso no es excusa, porque "el registro puede hacerse tanto por voz, a través de la Inteligencia Artificial, como por escrito, para que sea más accesible para todo el mundo", indica Noa Sampedro.

A partir de ahí, arranca la ley de la oferta y la demanda. A través de la aplicación, se introduce la información de qué ofrece o qué necesita cada usuario. Se puede ver qué formación se ofrece, organizada por proximidad "para evitar dificultades en desplazamientos", apunta Alicia Tovar. Si, por el contrario, "eres una persona que pone sus conocimientos a disposición de los demás, puedes poner información sobre el curso que vas a impartir".

Cada uno de los chicos se llevó como premio una bicicleta, que estos días permanecen expuestas en la recepción el instituto para que sus compañeros sean también partícipes de su hazaña. El certamen, para el que es su primera edición, fue organizado por Conecta Asturias y apoyado por Gijón Impulsa.