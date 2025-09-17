"Malcorne" sigue buscando equipo: finalmente no dirigirá al alevín de La Corredoria

El entrenador poleso José Manuel Vigil, "Malcorne", sigue buscando equipo para entrenar, tras fracasar la necogiación con el equipo de La Corredoria con el que estaba en conversaciones. El sierense aspiraba a dirigir a los alevines, pero aunque no ha podido ser, afirma que seguirá diponible.

"Seguiré hasta que el cuerpo aguante", dice, tras haber sido distinguido la semana pasada con la insignia de oro del comité asturiano de entrenadores. Un galardón que reconoce su larga carrera, iniciada en el año 1970 al frente del Olimpic de Siero.

"Malcorne" es todo un clásico de los banquillos asturianos, con numerosos méritos en su palmarés: puede presumir de haber subido de categoría a varios equipos regionales, e introdujo numerosas innovaciones en la forma de entrenar.