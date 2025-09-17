"Malcorne" sigue buscando equipo: finalmente no dirigirá al alevín de La Corredoria
El poleso José Manuel Vigil acaba de obtener la insignia de oro de los entrenadores de fútbol
El entrenador poleso José Manuel Vigil, "Malcorne", sigue buscando equipo para entrenar, tras fracasar la necogiación con el equipo de La Corredoria con el que estaba en conversaciones. El sierense aspiraba a dirigir a los alevines, pero aunque no ha podido ser, afirma que seguirá diponible.
"Seguiré hasta que el cuerpo aguante", dice, tras haber sido distinguido la semana pasada con la insignia de oro del comité asturiano de entrenadores. Un galardón que reconoce su larga carrera, iniciada en el año 1970 al frente del Olimpic de Siero.
"Malcorne" es todo un clásico de los banquillos asturianos, con numerosos méritos en su palmarés: puede presumir de haber subido de categoría a varios equipos regionales, e introdujo numerosas innovaciones en la forma de entrenar.
- El imparable desarrollo de Bobes: Siero da luz verde a la planta de placas solares de Bexie Group
- Susto en Lugones por una fuga de gas y agua que obligó a cortar las avenidas de Viella y de Constitución
- El precio de las viviendas sigue subiendo en Siero, con un auge del 4,2 por ciento en un año
- Agrosiero cumple cuarenta años: 76 ganaderías, 57 expositores en la Feria Agroalimentaria y Valdés como concejo invitado
- Siero ya tiene propuesta fiscal para el año que viene: esta es la decisión sobre las tasas e impuestos municipales
- Las nuevas escuelinas de la Pola y Lugones ya tienen fecha de apertura: este es el compromiso del Principado
- Las empresas de Siero baten récord de empleo y llegan a los 22.160 cotizantes
- Lucas y Elián convierten en mundial la danza de Lugones: 'Bailar nos hace inmensamente felices