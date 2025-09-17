Miguel Granda Cué, versos para "conseguir robarle a la muerte unos minutos más"

"Esto no es solo un libro. Es un recorrido por la lucha y la superación de todo aquello que no queremos que caiga en el olvido". Así define Miguel Granda Cué (Oviedo, 1977) su primer poemario. El ejemplar, bajo el título de "Requiem Aeternam" ("Descanso eterno, en latín) de Íbera Ediciones, recopila a lo largo de nueve capítulos un total de 105 poemas que, en realidad, "son letras de canciones, algo que llevo haciendo alrededor de 26 años, con pequeñas adaptaciones", apunta el poeta. El ovetense, que reside en Pola de Siero desde hace seis años, presentará el libro este jueves, a las 19.00 horas, en el Auditorio poleso acompañado por la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González; el músico Fran Tejado, y Álvaro González, profesor de historia.

A Miguel Granda Cué, que estudió electricidad, fue un profesor el que le aficionó a la poesía. "Me demostró y me hizo ver que no hacía falta tener un vocabulario extenso para conseguir escribir un poema y llegar a la gente", recuerda. Y es que "parco en palabras", como él mismo se define, reconoce que "tenía muchas ideas en la cabeza y mucha intención, pero no sabía cómo desarrollarlo. Él fue quien me enseñó".

"Todos conocemos a alguien que pasa un mal momento"

Los poemas de "Requiem Aeternam" son el reflejo de varias temáticas diferentes que abarcan desde guerras (vencedores y vencidos), adicciones o bullying hasta enfermedades raras, salud mental o violencia de género. Sin embargo, "no se trata de realizar una denuncia social, sino de la lucha, de la superación, de conseguir robarle a la muerte unos minutos más", explica el autor. "Mucha gente se va a sentir identificada con mis poemas porque, al fin y al cabo, todos conocemos a alguien que está pasando por un momento difícil de una u otra manera", indica. "Todos sufrimos por algo. Cada familia tiene su propia historia".

El libro incluye, además, un capítulo especial, el décimo, con un poema dedicado a los niños de la guerra traducido a 20 idiomas y dialectos entre los que figuran el catalán, el alemán, el croata, el serbio o el chino y que, además, se adaptó para hacer una canción interpretada por el grupo "Victoria". Para ello, Miguel Granda Cué contó con la colaboración "bien de profesores, gente nativa o personas que, por cuestiones laborales o personales han tenido que aprender determinada lengua". Algunos de ellos son conocidos del propio autor y "otros me ayudaron a través de amistades que teníamos en común", señala.

El próximo reto, una novela

De entre todos ellos, hay algunos que le tocan más de cerca. "Hay un poema dedicado a mi padre, que falleció al poco tiempo de que comenzara la pandemia; un amigo que murió de leucemia y me inspiró muchísimo, porque era un amigo de esos que se cuentan con los dedos de una mano; y otro también dedicado a mi hermana".

"Requiem Aeternam" es el último libro de una trilogía "que pretende mostrar el ciclo de la vida desde el nacimiento hasta la muerte" y, sin embargo, es el primero en ser publicado. "A los otros dos aún les faltan algunos detalles, pero creo que el próximo en salir será el segundo. No pretendo seguir ningún orden". Su próximo reto, una vez que los tres ejemplares estén publicados, es escribir una novela. "Tengo la historia y la idea, pero aún tengo que pensar cómo desarrollarla", concluye.