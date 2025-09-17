Teatro del Norte sopla 40 velas: "Siero es uno de los concejos donde el teatro está más asentado"

Corría el año 1985 cuando Etelvino Vázquez tomó la iniciativa de crear la compañía Teatro del Norte como grupo de encuentro y espacio de investigación y búsqueda en torno al hecho teatral. Un lugar de experimentación, de confrontación con otras formas artísticas, de reflexión y aprendizaje de la práctica escénica. A sus 75 años, lleva toda su vida vinculado al mundo de las artes escénicas. "Antes de la fundación, también estaba Margen y otras compañías", recuerda. Este fin de semana, el grupo teatral celebrará los actos de conmemoración de su 40 aniversario, lo que la convierte en "una de las más antiguas, no solo de Asturias, sino probablemente de España", que tendrán lugar en el Centro Polivalente de Lugones (Siero).

A lo largo de su historia, por la compañía han pasado más de medio centenar de actores y cerca de 70 obras representadas, que van desde autores tan emblemáticos como Federico García Lorca o Valle-Inclán, así como la participación en alrededor de 100 festivales entre los que figuran la Feria del Teatro de San Sebastián, las Jornadas de Teatro Asturiano en Lisboa o Festival Internacional “Nantes carrefour de l ́Europe” (Francia), entre muchos otros. "Del número de representaciones que hemos hecho durante estas cuatro décadas ya he perdido la cuenta", apunta el director. Actualmente, "el grupo está formado por cinco personas: cuatro intérpretes y un técnico", explica.

A la presentación del programa de celebración del 40 aniversario acudieron, además del director de la compañía, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González. Cienfuegos quiso destacar la participación, a lo largo de los últimos años, de Teatro del Norte en programas desarrollados en el concejo como, por ejemplo, "El teatro va a la escuela". "Es una manera muy didáctica y dinámica de acercar este género a niños, porque no se limitan solo a llevar una representación, sino que con anterioridad les explican lo que van a hacer, quiénes van a intervenir y cómo se desarrolla una obra de teatro sobre el escenario", explicó la edil. Desde el comienzo de la iniciativa, la compañía ha llevado el teatro a menores desde infantil a secundaria a "prácticamente todos los colegios e institutos del concejo".

Programa de actos

Para Etelvino Vázquez, "Siero es uno de los concejos que más promociona el teatro y cuenta con las infraestructuras necesarias para que este género pueda tener un mejor asentamiento entre el público, que se ha ido perdiendo con los años". Tanto es así, que "puede compararse a la actividad cultural que se desarrolla en países como Francia o Portugal".

Las actividades darán comienzo el viernes 19 con la presentación del libro de Etelvino Vázquez "La escuela del director", sobre escenificación técnica, a las 17.00 horas. Estará moderado por Roberto Conde y Boni Ortiz y contarán con las intervenciones de Marta Marzon, Blanca Mariño, David González, Agustín Iglesias y Luis Alija. A continuación, a las ocho de la tarde, comenzará la representación de "Viaje al profundo Norte", una obra interpretada por primera vez en el año 1987 y que ha sufrido algunas modificaciones. "Eran otros tiempos y la obra original contaba con bastantes desnudos que para esta recuperación han sido suprimidos".

El sábado 20, a las cinco de la tarde, tendrá lugar una mesa redonda sobre la trayectoria de la compañía moderada por Antonio Sarrio y en la que intervendrán Maxi Rodríguez, Luis Vigil y Manolo Vieites. A las 20.00 horas, "contaremos con la representación de "La casa de los sueños", una obra realizada ex profeso para la ocasión". Será la única vez que el texto podrá disfrutarse en Asturias, al menos de la mano de Teatro del Norte.

Todas las actividades serán de carácter gratuito, limitadas al aforo de la sala.