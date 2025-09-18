Alarma en Siero y Llanera por dos incendios en la zona norte de La Fresneda y en Pruvia

Efectivos de Bomberos de La Morgal, San Martín del Rey Aurelio y Bomberos de Asturias continúan trabajando en el incendio forestal declarado la tarde de este jueves en un pinar ubicado entre los concejos de Siero y Llanera. El fuego cuenta con dos focos distintos. El primero de ellos se originó en las proximidades del Llagar El Güelu, en Pruvia (Llanera), a las 18.19 horas. Hasta la zona se desplazaron dos camiones de bomberos de La Morgal, además de un helicóptero de Bomberos de Asturias.

El segundo, fue localizado en la zona norte de la urbanización La Fresneda (Siero), a las 18.30 horas, donde dos camiones de La Morgal, tres de San Martín, un helicóptero de Bomberos de Asturias y el jefe de la zona trabajaban en su extinción.

También se movilizaron varias patrullas de la Guardia Civil que barajan la posibilidad de que el fuego fuera intencionado, dada la proximidad de los focos y la poca diferencia horaria en el origen de ambos incendios. Una vez extinguido, la investigación sobre las causas quedará en manos del Seprona.