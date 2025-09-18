Alarma en Siero y Llanera por dos incendios en la zona norte de La Fresneda y en Pruvia
Los dos focos, muy próximos geográficamente, se originaron entre las seis y las seis y media de la tarde
Lucía Rodríguez
Efectivos de Bomberos de La Morgal, San Martín del Rey Aurelio y Bomberos de Asturias continúan trabajando en el incendio forestal declarado la tarde de este jueves en un pinar ubicado entre los concejos de Siero y Llanera. El fuego cuenta con dos focos distintos. El primero de ellos se originó en las proximidades del Llagar El Güelu, en Pruvia (Llanera), a las 18.19 horas. Hasta la zona se desplazaron dos camiones de bomberos de La Morgal, además de un helicóptero de Bomberos de Asturias.
El segundo, fue localizado en la zona norte de la urbanización La Fresneda (Siero), a las 18.30 horas, donde dos camiones de La Morgal, tres de San Martín, un helicóptero de Bomberos de Asturias y el jefe de la zona trabajaban en su extinción.
También se movilizaron varias patrullas de la Guardia Civil que barajan la posibilidad de que el fuego fuera intencionado, dada la proximidad de los focos y la poca diferencia horaria en el origen de ambos incendios. Una vez extinguido, la investigación sobre las causas quedará en manos del Seprona.
- El imparable desarrollo de Bobes: Siero da luz verde a la planta de placas solares de Bexie Group
- Susto en Lugones por una fuga de gas y agua que obligó a cortar las avenidas de Viella y de Constitución
- El precio de las viviendas sigue subiendo en Siero, con un auge del 4,2 por ciento en un año
- Uno de cada cinco vecinos de Siero es mayor de 60 años y vive solo: este es el plan municipal para atender la soledad no deseada
- Agrosiero cumple cuarenta años: 76 ganaderías, 57 expositores en la Feria Agroalimentaria y Valdés como concejo invitado
- Siero ya tiene propuesta fiscal para el año que viene: esta es la decisión sobre las tasas e impuestos municipales
- Las nuevas escuelinas de la Pola y Lugones ya tienen fecha de apertura: este es el compromiso del Principado
- Las empresas de Siero baten récord de empleo y llegan a los 22.160 cotizantes