Berros (PP) acusa al alcalde de Siero de "amiguismo y trato de favor" en la contratación de personal

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, ha denunciado un presunto "trato de favor y amiguismo" del alcalde de Siero, Ángel García, hacia el exconcejal socialista y posterior asesor del Grupo Municipal del PSOE en Oviedo hasta el 2019, Manuel Ángel Rodríguez González, quien se ha incorporado como ordenanza en funciones de refuerzo al Ayuntamiento de Siero por un mes.

Berros denuncia en primer lugar que "se desconozca tanto la necesidad de contratar a un ordenanza por un plazo de un mes sólo para labores de refuerzo, y no por sustitución"; así como "el desconocimiento sobre qué organismo o servicio se va a reforzar". El portavoz del PP asegura además que "no existe en vigor en el Ayuntamiento de Siero, ni en ninguno de sus organismos autónomos, ninguna bolsa de empleo municipal para ordenanzas en la que estuviera incorporado el referido exconcejal y persona actualmente vinculada al PSOE". Tampoco hubo convocatoria pública para cubrir la necesidad en la que se escuda el alcalde sierense para incorporar a esta persona, sostiene Berros.

Por último, el portavoz del PP denuncia también que "se desconozcan las pruebas llevadas a cabo para que tal persona acceda a ocupar un puesto de trabajo para nuestra administración pública municipal, por mucho que sea temporal y creando un peligroso precedente que es necesario fiscalizar adecuadamente".

Por todo ello el PP ha solicitado solicitado al regidor "las explicaciones oportunas por escrito" antes de tomar otras iniciativas más contundentes "contra el responsable de tal abuso legal, ya que hasta el momento ninguna explicación ha ofrecido el alcalde en sus frecuentes apariciones públicas que pudieran aclarar todas las incógnitas anteriores", concluye el portavoz de la oposición.