El colegio de la urbanización de La Fresneda, al borde del colapso: "No tenemos dónde meter a los alumnos"

"El colegio de La Fresneda se queda pequeño". Es una frase que vecinos y docentes del centro público de la urbanización sierense lleva repitiendo desde hace ya varios años, pero este curso la situación desborda. "Ese momento ha llegado", sentenció coincidiendo con el inicio del curso escolar la directora, María José Fernández. "No tenemos espacio donde meter a los alumnos y hemos perdido ya el aula de música y la de usos múltiples que estaba en el edificio de Educación Infantil", explicó.

El colegio cuenta este año con 444 alumnos, batiendo su propio récord de matriculaciones. Con todo, Javier Hernández, secretario del centro, asegura que "el uno de septiembre, cuando nos incorporamos al trabajo, yo tenía cola en el despacho para admitir niños". En este sentido, el centro, que contaba habitualmente con dos aulas por nivel, desde 3 años en Infantil hasta sexto de Primaria, se ha visto obligado a desdoblar, en total, seis de los nueve cursos que ofrece.

"Se mantienen con tres aulas los cursos que ya se habían desdoblado el año pasado, que en este curso serían segundo, quinto y sexto de Primaria". Sin embargo, "el jueves recibimos la confirmación de que teníamos que desdoblar también cuarto de Primaria y, el viernes, también los cursos de 3 y 5 años porque nos pasábamos de la ratio". El número de alumnos fijado para el segundo ciclo de Infantil y el primer ciclo de Primaria es de 23, mientras que el resto se sitúa en 25.

"No tenemos más opciones"

En definitiva, "nos hemos convertido en un colegio de línea tres, cuando no tenemos los recursos necesarios para ello". La directora indicó que "además de las aulas que ya perdimos, hemos tenido que trasladar un grupo de Infantil al pabellón de Primaria, porque ya no teníamos más opciones".

Confirman que "estas peticiones aún no están trasladadas, es decir, la Administración Pública aún no tiene conocimiento de lo que nos está pasando". Por ello, el equipo directivo está pendiente de reunirse con la concejala de Educación, Eva Iglesias, "para que traslade a la consejería la problemática en cuanto a infraestructuras que tenemos actualmente y ver qué soluciones se pueden tomar".

Javier Hernández recuerda que "este centro ya ha pasado por tres ampliaciones en sus 26 años de historia". La primera de ellas, fue la construcción de un edificio exclusivo para los alumnos de Infantil. Posteriormente, el edificio principal se amplió hacia el parking, construyendo una nueva ala que actualmente alberga el gimnasio y el comedor y "la última fue la división de un aula de mayor tamaño, en dos clases más pequeñas". Reconocen que Infraestructuras ha visitado el centro en varias ocasiones y "nos han ofrecido alguna alternativa, pero sin que fuera nada en firme".

Clases sin suficiente espacio

Por otro lado, en la placa situada en el exterior del colegio puede leerse "Colegio de La Fresneda número 1", lo que "nos hace pensar que en el plan de urbanismo del área residencial, en su origen, puede que estuviera contemplado otro centro más". Sin embargo, son conscientes de que "esto llevaría mucho tiempo, además de una gran inversión, y no daría solución a la situación que estamos viviendo ahora mismo".

Las familias no están preocupadas por los desdobles, ya que consideran que esto podría resultar, incluso beneficioso. "Evidentemente, cuantos menos niños sean en el aula, mejor podrá atenderles el profesor", señalan. En este sentido, destacan también que "nosotros queremos que los maestros de nuestros hijos vengan a trabajar a gusto y que no tengan que pensar cómo se las van a arreglar para poder darles una correcta atención a todos". Sin embargo, sí les preocupa la falta de espacio. "Las clases ya son suficientemente pequeñas e, incluso, con la ratio correcta, los pequeños están hacinados". Por eso instan a la Consejería a que "tome medidas para el correcto funcionamiento del centro y la educación de nuestros hijos", concluyen.