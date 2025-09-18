IU Siero rechaza la instalación de Costco en Bobes: “Un híper, por grande que sea, no es un proyecto estratégico para el futuro de Asturias”

Izquierda Unida (IU) de Siero votó este jueves en contra del informe de resolución propuesto por Alcaldía para avalar la declaración del plan de instalación de Costco en el polígono de Bobes como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). La coalición afirma que se trata "de un intento de sortear la normativa urbanística y comercial vigente mediante la vía excepcional del PIER, pese a que el proyecto colisiona con las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial y carece de la justificación estratégica que exige la ley".

La coalición subraya que el expediente presentado "no incorpora los mínimos de rigor que debe acompañar a una decisión de este calado: no se aportan estudios de impacto comercial sobre el comercio de proximidad, ni análisis de movilidad y tráfico, ni cifras detalladas y verificables de empleo".

"Sin garantías suficientes"

“No votamos contra el empleo”, ha querido dejado claro la portavoz municipal de IU Siero, Teresa Álvarez. “Votamos contra romper las normas urbanísticas y comerciales sin garantías suficientes. El interés general exige datos, estudios y transparencia, no atajos legales", añadió.

A juicio de IU Siero, el proyecto promovido "no puede ser calificado como estratégico porque no aporta valor añadido al concejo ni a la comunidad autónoma y, por el contrario, profundiza la crisis de la terciarización en Asturias".

“Un hipermercado, por grande que sea, no es un proyecto estratégico para el futuro de Asturias”, destacó Álvarez. “Siero y Asturias necesitan industria, innovación, cohesión territorial y empleo estable y de calidad, no más dependencia de modelos que devalúan el tejido productivo", incidió.

"Exigir certidumbres"

La formación advierte, además, de que el interés general no puede fundamentarse en promesas, anuncios y cifras sin una verificación racional y rigurosa. “No se come a base de promesas. Asturias acumula demasiados ejemplos de proyectos presentados como panacea que luego no cumplen lo prometido. Nuestro deber es proteger el interés público y exigir certidumbres antes de dar pasos irreversibles”, reflexionó Álvarez.

"Izquierda Unida de Siero defenderá que cualquier avance del expediente quede supeditado a la presentación y evaluación pública de informes sobre impacto comercial, movilidad y empleo neto —incluida la posible destrucción de puestos en el entorno— y a la plena compatibilidad con la normativa autonómica vigente", señala la coalición.

IU gobierna en Asturias con el PSOE y también en el ámbito autonómico ha mostrado su oposición a la declaración como proyecto estratégico para su implantación en Siero.