Llega el primer Concurso de sidra de hielo casera: se hará en Siero y ya hay una docena de productores inscritos

Agrosiero contará este año con una novedad dentro de las actividades organizadas por el Club Sierense de Amigos de la Manzana. El gran encuentro del campo asturiano, que se celebrará este próximo fin de semana, acogerá en su 40.º edición el I Concurso de sidra de hielo casera, que tendrá una categoría regional y una local. Así lo anunciaron ayer la concejala de Festejos Ana Nosti y una amplia representación del colectivo impulsor de la iniciativa, que presentó todo el programa de actividades que estará de su mano.

El secretario del colectivo, Casimiro Fernández, explicó que "es un producto que poco a poco se va conociendo y, dentro de lo que cabe, es muy sencillo de hacer dado que puede elaborarse de modo casero sin necesidad de usar tecnología de alto coste, aunque sabiendo lo que se hace, evidentemente". Este tipo de sidra "se basa en el aumento de la concentración de azúcares del mosto de la manzana, aprovechando procesos de congelación y descongelación, es decir, quitando agua, y después haciéndolo fermentar". Fernández detalló, además, que "su fermentación es algo más larga que la de la sidra al uso". Mientras que la tradicional "la tenemos en febrero, marzo aproximadamente, la de hielo la tenemos fermentando hasta junio, incluso julio y agosto".

Hasta el momento, este primer certamen cuenta con una lista de doce sidras de hielo caseras participantes, "aunque la inscripción todavía está abierta, por lo que puede que al final sean más", apuntó Casimiro Fernández.

Concurso tradicional

Por otro lado, en el marco de Agrosiero seguirá celebrándose también el tradicional certamen de sidra casera, que este año llega a su décimo primera edición. La preselección para este evento ya se realizó el sábado pasado en la pumarada que el club tiene en sus instalaciones de Aramil. "Aprovechamos la colaboración de 25 personas que confeccionaron cinco jurados distintos y se clasificaron 53 palos frente a los 51 de la edición anterior", señalaron los responsables de la entidad.

Los actos relacionados con la sidra de Agrosiero se desarrollarán durante este próximo fin de semana en la carpa ubicada en el exterior de la plaza de abastos polesa. Allí se podrá adquirir un vaso, "que este año, además, hace homenaje a la designación de la sidra como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" por parte de la UNESCO. El precio será de cinco euros y tendrán la "oportunidad de catar todos los palos que se ofrecen". Un jurado experto, formado por los propios socios de la entidad, y uno popular, elegirán a los ganadores en esas categorías.

Exposición de variedades

Además de los concursos de sidra, el Club Sierense Amigos de la Manzana organiza también, como cada año, una exposición de manzanas. "Este año lo hemos tenido más difícil porque la sequía también ha afectado a la producción de manzana. Aún así, "contaremos al menos con un centenar de variedades, como mínimo". En la décima edición se mostraron al público alrededor de 120 tipos, logrando reunir "75 de las 76 acogidas a la Denominación de Origen Protegida". Y es que la asociación tiene como objetivo fundamental "defender la cultura de la manzana que es la base de la cultura sidrera, es decir, no hay cultura sidrera si no hay cultura manzanera primero", apuntó el secretario.

Para ello, "aprovechamos nuestras instalaciones de Aramil y la pumarada que nos cedió un socio que era ya mayor, a cambio de la conservación, para que "la gente aprenda a diferenciar tres principales variedades, para que aprenda a mallar, para que aprenda hacer derivados de la manzana y las utilizamos también como base para charlas y cursos".

Una de las principales actividades que realizan a lo largo del año y de la que más orgullosos se sienten son las charlas que hacen en los colegios públicos, tanto de Siero como de algún concejo limítrofe. "Para los niños son charlas de fruticultura, llegamos a plantar pumares, les hacemos demostraciones de pequeñas podas, ven el pumar nacer desde el principio y es una forma de que conozcan algo que poco a poco sin querer se está perdiendo".

En la carpa de Agrosiero, los más pequeños también podrán disfrutar de una demostración de maya de manzanas y "con autorización paterna podrán probar también el resultado de ese proceso", concluyó Casimiro Fernández.

La concejala de Festejos, Ana Nosti, puso en valor el esfuerzo de los organizadores. "Su compromiso con actividades como este concurso y con iniciativas educativas en colegios es fundamental para mantener viva una tradición que forma parte de nuestra identidad. Es un orgullo contar con ellos en Agrosiero, donde siempre han estado presentes y con gran aceptación por parte del público", indicó.