El plan de Costco para Siero, con 50 millones de inversión y 260 empleos, sale a información pública para su declaración como proyecto de interés estratégico

Todos los detalles del proyecto de Costco Wholesale Corporation para su gran centro del polígono de Bobes, en Siero. Es lo que puede verse a través de la documentación sobre la iniciativa que acaba de salir a información pública como parte del trámite para la declaración del plan como "Proyecto de interés estratégico", paso necesario para que se autorice y se haga realidad.

El proyecto, para implantar una gran tienda de esta multinacional de los hipermercados, se pretende desarrollar en una parcela de 54.586 metros cuadrados de superficie con 46.035 metros cuadrados de edificabilidad y el área contará con 822 plazas de aparcamiento.

Generará alrededor de 200 puestos directos en su apertura. "El número de empleados crecerá a medida en que vaya madurando el establecimiento, llegando a alcanzar aproximadamente 260 puestos directos. Los puestos indirectos están en torno a los 700", detalla la firma, que destaca su política de recursos humanos inclusiva, donde aproximadamente la mitad del empleo es femenino y las retribuciones del personal de un 30 a un 50 por ciento "mejor que sus competidores".

La inversión para poner en marcha esta iniciativa es de entre 45 y 50 millones de euros y "es importante recalcar que el proyecto no se nutre de subvenciones u otros recursos públicos".

Costco, fundada en 1983, es una de las empresas de retail más grandes del mundo. "Es reconocida por su innovador modelo de negocio basado en membresías que fomenta la lealtad del cliente, por ofrecer productos de alta calidad a los mejores precios posibles. Además de incluir un amplio rango de productos, como tecnología, alimentos, electrodomésticos, ropa y calzado, productos para el hogar, y mobiliario, Costco ofrece servicios exclusivos para sus socios, como estaciones de combustible a precios competitivos, montaje de neumáticos, ópticas y centros auditivos", refleja la documentación que acaba de salir a información pública.

Se construirá también una estación de servicio con al menos 16 surtidores, "en los que se venderá combustible a precios competitivos con respecto al mercado, facilitando de esta manera una alternativa económica para los ciudadanos de la comarca para repostar sus vehículos", indica el informe para la declaración como "Proyecto de interés estratégico" del centro comercial Costco, al que se pueden presentar alegaciones hasta el 16 de octubre.