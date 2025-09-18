Siero adjudica el contrato de mantenimiento de zonas verdes
Las actuaciones previstas durante dos años cuentan con un presupuesto de 1,3 millones
El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado el contrato de servicio de mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano, que alcanzará los 1.321.493 euros, un 13 por ciento más que el contrato anterior, que ascendía a 1.167.740,64 euros. La duración de este será de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro.
Así lo anunciaron el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, y el edil de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, quienes explicaron que el contrato contempla el mantenimiento integral de los parques urbanos y zonas ajardinadas, el arbolado viario, las zonas verdes de los centros escolares públicos y los espacios verdes viarios, como medianas, bulevares y rotondas.
También incluye la conservación de zonas arboladas, sendas y rutas verdes, parques periurbanos, áreas recreativas y todos los equipamientos asociados, como bancos, mesas, papeleras, vallas, pérgolas, bolardos, alcorques y las redes de riego, junto con sus correspondientes sistemas eléctricos y de comunicación.
En total, se realizará el mantenimiento de 1.431.523 metros cuadrados de superficie, un 21 por ciento más que en el contrato de hace cuatro años. También se contempla la poda de 2.431 árboles, lo que representa un incremento del 68 por ciento respecto a los 1.448 árboles incluidos anteriormente. Entre la ampliación de las zonas verdes a mantener, se han incorporado algunas que ya estaban contempladas durante el desarrollo del contrato actual, como las zonas verdes de instalaciones del Patronato Deportivo Municipal.
Además, se suman nuevas áreas como la Fase II del Parque de La Fresneda y una serie de parcelas municipales que, hasta ahora, se gestionaban a través de contratos menores.
