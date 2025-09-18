Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Pola de Siero, donde una fuga de gas obligó a cortar la calle Ángel Émbil durante una hora

Las máquinas que trabajan en la construcción de un bloque de viviendas picaron por accidente una tubería, originando un escape

Técnicos, efectivos de Bomberos y de Policía, llevando a cabo mediciones del nivel de gas en la zona / Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Susto en la calle Ángel Émbil de Pola de Siero. Las máquinas que trabajan en la construcción de un bloque de pisos en la zona perforaron a primera hora de esta tarde de forma accidental una tubería de gas, originando un escape que obligó a cerrar la calle durante una hora.

El incidente tuvo lugar en torno a las tres y media de la tarde, y rápidamente se actuó para evitar problemas. Hasta el lugar acudieron tres dotaciones de bomberos, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, que señalizaron la zona impidiendo el paso de los vecinos hasta que la situación quedó controlada.

Los técnicos de la empresa de gas responsable controlaron poco después el escape, y poco a poco se recuperó la normalidad. No obstante, a los vecinos más próximos a la fuga se les recomendó que esperaran al menos una hora para proceder a ventilar sus domicilios.

El incidente ocasionó gran revuelo en la zona, dado el amplio dispositivo que se estableció en el cruce de la calle con Torrevieja para impedir la circulación. Finalmente no hubo que lamentar daños y tras las mediciones oportunas se permitió de nuevo el paso con normalidad.

Hay que recordar que hace solo dos días se produjo incidente similar en Lugones, donde unas obras en la Avenida de Viella provocaron un escape de agua y de gas al romper también accidentalmente unas conducciones.

