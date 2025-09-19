El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: "Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu"

La denuncia del portavoz municipal del PP de Siero sobre la contratación de un exconcejal del PSOE de Oviedo para cubrir un puesto de ordenanza durante un mes tuvo este viernes respuesta por parte del gobierno sierense. "Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu", dijo el alcalde, Ángel García, en referencia a Juan Luis Berros.

"Es una persona que una vez más me da argumentos para ratificarme lo que siempre digo de que es mala persona, cosa que es lo peor que uno puede tener. Es muy mal político y peor abogado, y afortunadamente para mí, es el mejor candidato que puede tener PP en Siero, porque con él tenemos garantizado el gobierno en el municipio eternamente", señaló el regidor.

Berros acusó al alcalde de "amiguismo y trato de favor" tras la contratación del exconcejal socialista y posterior asesor del Grupo Municipal del PSOE en Oviedo hasta el 2019, Manuel Ángel Rodríguez González, que se ha incorporado como ordenanza en funciones de refuerzo al Ayuntamiento de Siero por un mes.

El alcalde indicó que "hay que caer muy bajo para descalificar a todo un equipo de funcionarios que son los que realizan las pruebas de acceso en la Administración y a una persona que evidentemente tiene todo el derecho del mundo, pese a que haya sido concejal en otro ayuntamiento, a presentarse en una bolsa de empleo".

García invitó a Juan Luis Berros a que "si tiene alguna duda en cualquier aspecto del proceso que se ha llevado a cabo para cubrir esta baja o esta necesidad, que vaya a los juzgados, y que denuncie si cree que en cualquier parte del procedimiento no se ha obrado correctamente". Insistió en que lo ilegal hubiera sido "el impedir que una persona, por haber sido un cargo público, no pueda concurrir a una prueba de acceso a un empleo".

"Me da exactamente igual lo que diga al respecto de mí, pero bueno, me duele porque detrás hay una persona, que es un trabajador como cualquier otro, y luego hay un equipo de funcionarios que son los que confeccionan las bolsas de trabajo, los que hacen todas las pruebas selectivas y los que llaman". Evidentemente, "yo no me dedico a ver quién entra ni quién sale, ni a quién llaman o no", concluyó el regidor.