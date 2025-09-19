El campo asturiano se cita en Siero con más de 400 reses

Este fin de semana, Pola de Siero volverá a convertirse en el gran escaparate del campo y la agroalimentación asturiana con la celebración de una nueva edición Agrosiero, un certamen que mantiene su esencia y se consolida como referencia en el calendario regional. Tanto mañana como el domingo 21 de septiembre, la cita combinará tradición ganadera, promoción agroalimentaria y actividades lúdicas en un evento que aúna lo mejor de la vida rural y el sector primario.

En esta edición, Valdés será el concejo invitado, lo que permitirá acercar a Siero la riqueza cultural, gastronómica y productiva de este municipio del occidente asturiano. Una forma de estrechar lazos entre territorios y mostrar la diversidad del campo asturiano.

Participantes en el concurso de escanciadores de 2024. / Lucia Rodríguez

Tres grandes bloques de actividad

Agrosiero 2025 se estructura en tres ejes principales. En primer lugar, la XL edición del Concurso-Exposición Regional de Ganado Vacuno Selecto, que reunirá a 76 ganaderías de 24 concejos con un total de 433 reses. El Mercado Nacional de Ganados será el escenario de esta cita ganadera, que cada año refuerza la importancia de la mejora genética y la calidad de las explotaciones asturianas. En paralelo, tendrá lugar el XV Concurso-Exposición de Gochu Asturcelta, una especie autóctona cuya recuperación en las últimas décadas ha sido uno de los éxitos más notables de la ganadería regional.

El tercer bloque es la XXX Feria de Empresas Agroalimentarias, que contará con 57 expositores. Productores, artesanos, asociaciones, instituciones y entidades financieras mostrarán sus propuestas en la Plaza Cubierta, consolidando el papel de Siero como punto de encuentro del sector agroalimentario.

Participantes en la pasada edición de Agropec. / Lucia Rodríguez

Actividades para todos los públicos

Más allá de los concursos y ferias, Agrosiero ofrece un completo programa de actividades pensadas para todos los públicos. En el Mercado de Ganados habrá paseos gratuitos en pony y asturcón, degustaciones de productos locales y juegos tradicionales para los más pequeños.

El programa se completa con citas ya clásicas en el calendario sierense: el XI Concurso de Sidra Casera de Siero, que premia la labor de los llagareros aficionados; el Concurso de Escanciadores, puntuable para el Campeonato de Asturias, y actuaciones de música y baile tradicional bajo el formato Filandón, que ponen la nota festiva y cultural a la feria.

Además, un tren turístico conectará de manera continua las dos sedes principales –el Mercado Nacional de Ganados y la Plaza Cubierta–, facilitando el desplazamiento de vecinos y visitantes entre ambos espacios.

Una feria con historia y evolución

Agrosiero no solo es una cita festiva, sino también un reflejo de la evolución de la sociedad sierense y asturiana. Como recordaba el alcalde de Siero, Ángel García, en la presentación, "el sector primario fue fundamental en el concejo hace décadas, aunque hoy su peso en la economía local se ha reducido". Sin embargo, la cita permite poner en valor el campo como alternativa de empleo y motor económico, especialmente a través de la agroalimentación, que en Siero se ha consolidado como un sector estratégico.

Con el paso de los años, la feria ha sabido adaptarse, sumando propuestas y reforzando la vertiente divulgativa y formativa. No es solo un escaparate del pasado, sino también una ventana al futuro, con la innovación agroalimentaria como elemento clave.