FADE colaborará con Siero para crear aplicaciones que agilicen trámites en la Administración

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) respalda la iniciativa del Ayuntamiento de Siero para investigar e implantar sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que ayuden a agilizar los trámites administrativos a empresas y ciudadanos desde el ámbito municipal. Ambas instituciones cooperarán para el desarrollo de esta iniciativa y ayer tuvo lugar el primero de los encuentros en el marco de esa colaboración.

El alcalde, Ángel García, se reunió en el despacho de la Alcaldía con representantes de FADE, con los que conversó acerca del trabajo que desarrolla el Ayuntamiento para la modernización y digitalización de la Administración local, con iniciativas como la implantación de un nuevo sistema de gestión documental, un "chatbot". También les informó sobre el proyecto piloto de aplicación de Inteligencia Artificial que ahora se aborda, para lo que se cuenta además con la colaboración de dos importantes multinacionales.

El plan municipal busca aprovechar la Inteligencia Artificial para que "cualquier trámite que tengan que realizar ciudadanos y empresas pueda resolverse de forma más rápida y sencilla", señaló el alcalde.

Esta nueva colaboración con los empresarios se pone en marcha en un momento en el que el convenio con la Universidad de Oviedo para crear un centro de IA en la antigua Casa de la Cultura de Lugones está estancado. "Hasta ahora no hemos tenido éxito en ese intento, y en paralelo tenemos este trabajo para ser más ágiles y poder atender mejor a la sociedad", destacó el regidor.

Con la incorporación de FADE al proyecto se busca que aporte la visión del tejido empresarial para ajustar los procedimientos a sus necesidades. "Cada vez nos cuesta más como Administración tener el empuje que nos gustaría", reconoce Ángel García, si bien "esperamos que en próximos meses veamos avances muy importantes".

Entre las soluciones que se plantean figuran la creación de herramientas como un "chatbot" que facilite el acceso a cualquier información necesaria para la gestión diaria de las empresas y los trámites ciudadanos a través del teléfono móvil. "Que cualquier persona pueda hacer una consulta de forma rápida sin necesidad de venir al Ayuntamiento", resumió el alcalde. "Queremos aplicar la IA para ganar agilidad a la hora de resolver expedientes administrativos", abundó.

Por su parte, Alberto González, indicó que FADE participará en próximas reuniones para "dar la visión sobre lo que necesitan las empresas, sin grandes objetivos, porque el problema es muy complejo, pero queremos ir dando pasos poco a poco".