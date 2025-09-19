La Fresneda se queda sin pediatra tras la jubilación del facultativo Pablo Molas: "Es indignante, no es normal en una urbanización que cada vez crece más"

Los niños de La Fresneda tendrán que desplazarse hasta Lugones los lunes y jueves a partir del próximo lunes, mientras que los miércoles y los viernes solo podrán tener consulta de pediatría durante media mañana. Así lo han confirmado fuentes cercanas al centro de salud de la urbanización sierense, quienes han explicado, además, que solo los martes los pequeños contarían con el servicio habitual que se venía ofreciendo.

La situación se ha desencadenado por la jubilación del actual pediatra del ambulatorio, Pablo Molas, que finaliza su trayectoria profesional, precisamente, este viernes. Día en el que se ha conocido el problema que va a darse gracias a las familias que contaban con consulta a lo largo de esta jornada.

La noticia ha corrido como la pólvora entre las familias, que muestran una total indignación. "No es normal que en una urbanización que está creciendo cada vez más, sobre todo con gente joven y con niños pequeños, estemos así", aseguran. Añaden, además, que "te venden La Fresneda como un lugar donde dispones de todos los servicios y resulta que están todos en una situación pésima". Los padres de los menores que residen en la zona residencial recuerdan, además, que "primero tenemos que pasar por la masificación del colegio y ahora también hay problema con el centro de salud".

Desde el centro de salud tranquilizan a las familias asegurando que "los niños no se van a quedar desatendidos". Indican también que "coincide que se han jubilado seis pediatras, dos de esta misma área sanitaria, y ahora mismo no disponen de ninguno que pueda cubrir la vacante". Esperan que la situación sea temporal y no se prolongue demasiado en el tiempo.

"Las jubilaciones no se producen de la noche a la mañana, la administración tendría que haber previsto antes esta situación y ponerle solución antes de que el problema saltase", concluyen las familias.